Starkregen verursachte 705 Millionen Euro Schäden in Niedersachsen Stand: 27.07.2023 09:33 Uhr In den vergangenen Jahrzehnten hat Starkregen allein in Niedersachsen Hunderte Millionen Euro Schäden an Wohngebäuden verursacht. Die Menschen im Landkreis Goslar waren am häufigsten betroffen.

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte, beliefen sich die Schäden in den Jahren 2002 bis 2021 auf 705 Millionen Euro. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mussten demnach durchschnittlich knapp 5.000 Euro für die Reparatur zahlen. Die Menschen im Landkreis Goslar waren am häufigsten betroffen - dort hatte den Angaben zufolge jedes achte versicherte Haus einen Schaden durch Starkregen. Anders sah es im Landkreis Wesermarsch aus: Hier hatten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer am wenigsten mit Schäden zu kämpfen.

VIDEO: Klimafolgen: Mehr Starkregen, Hitze und Dürre erwartet (13.07.2023) (4 Min)

Hier richtete Starkregen in Niedersachsen am meisten Schaden an:

Landkreis Goslar

Wolfsburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Gifhorn

Landkreis Hildesheim

Wahrscheinlichkeit für Starkregen durch Klimawandel erhöht

Niedersachsen war den Angaben zufolge aber weniger stark betroffen als andere Bundesländer. Von 1.000 Wohngebäuden waren in Niedersachsen statistisch gesehen 70 von einem Schaden durch Starkregen betroffen, bundesweit waren es 98. "So gut wie jedes Haus ist gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle haben viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. 32 Prozent der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer haben laut Verband in Niedersachsen eine Elementarversicherung abgeschlossen, die auch Starkregen mit einschließt - bundesweit sind es 52 Prozent. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge hat sich die Wahrscheinlichkeit extremer Regenfälle durch den Klimawandel deutlich erhöht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter