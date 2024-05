Starkregen und Gewitter: Das Wetter im Norden bleibt wechselhaft Stand: 30.05.2024 11:36 Uhr Das Wetter in Norddeutschland bleibt vorerst unbeständig. Heute müssen vor allem die Menschen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit Regen, Hagel und Gewitter rechnen.

Von Südniedersachsen her zieht ab dem Mittag eine Regenfront bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Stellenweise sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein breiten sich den Wetterexperten zufolge ab dem Nachmittag zunehmend Schauer aus, örtlich können teils kräftige Gewitter auftreten. In der Nacht zu Freitag bleibt es von Schleswig-Holstein bis zur Lüneburger Heide regnerisch und teils gewittrig. Gebietsweise lockert das Wetter auf.

Freitag bleibt wechselhaft - wieder Gewitter möglich

Am Freitag rechnet der DWD weiter mit Schauern und Gewitter. In Niedersachsen nehmen sie nachmittags und abends zu, in Mecklenburg-Vorpommern ab dem frühen Abend. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es ebenfalls wechselhaft. Die Temperaturen liegen tagsüber voraussichtlich bei bis zu 20 Grad. Zum Wochenende hin wird es den Wetterexperten zufolge trockener.

