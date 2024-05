Starkregen und Gewitter: Das Wetter im Norden bleibt wechselhaft Stand: 30.05.2024 16:16 Uhr Das Wetter in Norddeutschland bleibt vorerst unbeständig. Regen, Hagel und Gewitter gibt heute es unter anderem in Niedersachsen. In Mecklenburg-Vorpommern sind auch Unwetter möglich.

Eine entsprechende amtliche Unwetterwarnung des Deutsches Wetterdienstes galt dort zeitweise am Nachmittag. Hintergrund ist eine Regenfront, die am Mittag erwartet wurde und die von Südniedersachsen bis nach Mecklenburg-Vorpommern stellenweise Starkregen, Hagel und Sturmböen mitbringen sollte.

Gewitter auch in Hamburg und SH erwartet

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sollen sich laut DWD ab dem Nachmittag zunehmend Schauer ausbreiten. Örtlich können teils kräftige Gewitter auftreten, hieß es. In der Nacht zu Freitag bleibt es von Schleswig-Holstein bis zur Lüneburger Heide regnerisch und teils gewittrig. Gebietsweise lockern die Wolken auf.

Freitag bleibt wechselhaft - wieder Gewitter möglich

Am Freitag rechnet der DWD weiter mit Schauern und Gewitter. In Niedersachsen nehmen sie nachmittags und abends zu, in Mecklenburg-Vorpommern ab dem frühen Abend. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es ebenfalls wechselhaft. Die Temperaturen liegen tagsüber voraussichtlich bei bis zu 20 Grad. Zum Wochenende hin wird es den Wetterexperten zufolge trockener.

