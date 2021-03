Stallpflicht: Freiland-Halter müssen Eier umdeklarieren Stand: 10.03.2021 14:49 Uhr Wegen der Vogelgrippe gilt in vielen niedersächsischen Landkreisen seit 16 Wochen Stallpflicht für Geflügel. Betriebe mit Freilandhaltung müssen ihre Eier deshalb nun umdeklarieren - auf Bodenhaltung.

Für die Legehennen-Halter bedeutet das in erster Linie Verlust. Denn der Handel zahlt für Eier aus Bodenhaltung rund drei Cent weniger. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dabei dürfen die Hühner in vielen Betrieben trotzdem weiterhin an die frische Luft, wie der Geschäftsführer der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW), Dieter Oltmann, sagte.

Betriebe müssen neue Etiketten oder Kartons anschaffen

Die meisten Halter haben laut Oltmann abgegrenzte Wintergärten angebaut - dadurch hätten die Eier in den meisten Fällen dieselbe Qualität wie vor der Stallpflicht. Neben sinkenden Einnahmen kommen zusätzliche Kosten auf die Freilandbetriebe zu: Sie brauchen neue Etiketten oder Eierkartons, mit dem Hinweis auf Bodenhaltung.

Videos 2 Min Wie kommt die Geflügelpest in die Ställe? Im Landkreis Cloppenburg mussten in rund 20 Betrieben mehr als 300.000 Tiere getötet werden. Wie kommt es dazu? (26.02.2021) 2 Min

200 Legehennen-Halter in Niedersachsen betroffen

Landesweit sind laut NGW mehr als 200 Legehennen-Halter betroffen, die mehr als vier Millionen Tiere halten. Die meisten befinden sich im Emsland, aber auch in den Landkreisen Osnabrück und Vechta gibt es zahlreiche Freilandbetriebe. Die Europäische Union hatte die Frist, nach der Freilandeier wegen einer behördlich angeordneten Stallpflicht umdeklariert werden müssen, im November 2017 von 12 auf 16 Wochen verlängert. Wegen des aktuellen Vogelgrippe-Ausbruchs mussten laut NGW bundesweit bislang 1,3 Millionen Tiere gekeult werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.03.2021 | 15:00 Uhr