Städtetagspräsident sieht Modellkommunen-Projekt vor dem Aus Stand: 15.04.2021 12:21 Uhr Mit den Modellkommunen wollte das Land erste Öffnungen von Handel, Gastronomie und Kultur ermöglichen. Der Start ist geplatzt. Städtetagspräsident Ulrich Mädge glaubt nun nicht mehr an die Umsetzung.

Der landesweite Stopp der Modellprojekte sei "tief frustrierend", sagte Mädge bei einer Online-Veranstaltung des Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrats zur Krise in den Innenstädten. Solang die Bundesregierung an einem Inzidenz-Grenzwert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen festhalte, rückten Öffnungen in weite Ferne. Er warf der Berliner Politik Realitätsferne vor und sagte laut "Braunschweiger Zeitung", dass "viele der Damen und Herren dort gar nicht mehr selbst einkaufen gehen".

Weitere Informationen Modellkommunen: Ärztekammerpräsidentin für späteren Start Martina Wenker hält das Projekt grundsätzlich für gut - den Zeitpunkt allerdings für nicht umsetzbar. (15.04.2021) mehr

Öffnungen waren eigentlich ab 12. April geplant

Wochenlang hätten Land, Kommunen und Beteiligte viel Aufwand betrieben, um die Projekte ins Laufen zu bringen. Dann sei nur die Absage gekommen. "Das kann man nicht mehr erklären", sagte Mädge. Ursprünglich sollten 14 ausgewählte Kommunen am 12. April mit sehr detaillierten Gesundheitskonzepten ihre Innenstädte öffnen. Dann stiegen die Inzidenzen landesweit sprunghaft an. Nach der Ankündigung aus Berlin, das Infektionsschutzgesetz zu ändern und einheitliche Regeln zu erstellen, legten Politik und Unternehmen das Projekt vorerst auf Eis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2021 | 11:00 Uhr