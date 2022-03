Städte suchen Wohnungen für Geflüchtete aus Ukraine Stand: 17.03.2022 09:33 Uhr Niedersachsens Kommunen sind derzeit auf der Suche nach Wohnungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Dabei kooperieren sie mit Immobiliengesellschaften und privaten Wohnungsvermietern.

Problematisch sei jedoch, dass der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt sei, sagte der Sprecher des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw), Carsten Ens, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kommunen gehen daher nach Angaben des vdw aktiv auf die Wohnungsgesellschaften zu, um Wohnungen wo immer möglich bereitzustellen.

VIDEO: Wenn ukrainische Geflüchtete auf Russlanddeutsche treffen (15.03.2022) (2 Min)

Wohnungssituation in Hannover angespannt

Die Stadt Hannover hat mitgeteilt, 100 Wohnungen zu angemessenen Kosten anzumieten und in Absprache mit dem jeweiligen Wohnungsunternehmen auszustatten und zu möblieren. Stadtbaurat Thomas Vielhaber sagte, dass die ohnehin hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt durch die Ankunft Geflüchteter noch steigen werde. "Umso wichtiger ist es, dass wir bereits jetzt an Wohnkapazitäten denken, da der Ausgang des Krieges und die Nachkriegssituation, etwa durch massive Zerstörungen oder eine russische Besatzung, völlig unklar ist", sagte Vielhaber.

Weitere Informationen Tonne: Geflüchteten helfen - aber Schulen nicht überfordern Niedersachsen integriert die ersten 800 ukrainischen Kinder und Jugendlichen in Schulen - eine Kraftanstrengung. (17.03.2022) mehr

Neuland und VW Immobilien stellen in Wolfsburg Wohnungen zur Verfügung

In Wolfsburg stellt die kommunale Wohnungsgesellschaft Neuland 100 Wohnungen zur Verfügung. "Als Tochter der Stadt Wolfsburg sieht es die Neuland als ihre Pflicht an, in dieser furchtbaren und außergewöhnlichen Situation den flüchtenden Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt übernehme die Mietkosten, für die Erstausstattung der Wohnungen sorgt Neuland. Dazu gehörten neben den wichtigsten Geräten und Möbeln wie Spüle, Herd und Betten auch Geschirr, Bettwäsche. "Da arbeiten wir mit Hochdruck dran", sagte Neuland-Sprecherin Janina Thom. Einige solcher Wohnungen seien bereits übergeben worden. Volkswagen Immobilien stellt der Stadt Wolfsburg weitere 50 Wohnungen zur Verfügung. Zehn Wohnungen seien für sechs Monate kostenlos. In einem Hotel gebe es zudem noch die Möglichkeit für 50 Zimmer.

Auch Braunschweig und Oldenburg sind auf der Suche nach Wohnungen für Geflüchtete

Die Stadt Braunschweig ist ebenfalls in Gesprächen mit den Wohnungsbaugenossenschaften und privaten Wohngesellschaften. Auch hier sollen Wohnungen mit Basisausstattung zu angemessenen Kosten zur Verfügung gestellt werden. "Wie viele das genau sein werden, klärt sich noch", so ein Stadtsprecher. Auch die Stadt Oldenburg ist nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit der Wohnungswirtschaft und einzelnen gewerblichen Anbietern. "Zudem haben uns mehr als 200 private Unterbringungsangebote erreicht", hieß es aus Oldenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.03.2022 | 09:00 Uhr