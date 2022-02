Städte kämpfen gegen mehr Müll im öffentlichen Raum Stand: 24.02.2022 08:08 Uhr Das Müllaufkommen ist im vergangenen Jahr in mehreren niedersächsischen Städten teils drastisch gestiegen. Dem Problem soll mit mehr Personal begegnet werden - und mit einer App.

Allein in der Stadt Hannover ist die Menge des abgeräumten Mülls nach Angaben des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der Region Hannover (aha) von 912 Tonnen im Jahr 2019 auf 1.309 Tonnen im Jahr 2021 gestiegen. Die Corona-Pandemie könnte ein Grund sein, heißt es. Die Menschen würden mehr Zeit im Freien verbringen und so für das gestiegene Müllaufkommen sorgen. "Wilder Müll in der Landschaft nimmt zu", konstatierte eine Sprecherin.

Auch Osnabrück kämpft gegen Müll

In Lüneburg registrierte die Stadtreinigung einen neuen Höchststand bei Müll im öffentlichen Raum. 207 Tonnen Abfall seien im vergangenen Jahr eingesammelt worden. "Das ist ein trauriger Rekord", sagte der Geschäftsführer der Stadtreinigung, Lars Strehse. Das Müllaufkommen sei in den vergangenen zehn Jahren um über fünfzig Prozent gestiegen. Sowohl überquellende Mülleimer als auch Abfälle an Straßenrändern und in Parks seien ein Problem. Aus Osnabrück werden ähnliche Probleme berichtet.

Per App wilden Müll melden

Um dem zu begegnen, hat die Stadtreinigung Lüneburg ihren Einsatz im Innenstadtbereich ausgeweitet. In Hannover ist das Personal aufgestockt worden - zudem setzt die Stadt unter anderem auf eine App. Darüber können seit 2019 Bürger illegal abgeladenen Müll melden.

