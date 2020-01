Stand: 22.01.2020 12:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Städte gehen gegen illegale Müllhaufen vor

Den gelben Sack nicht vor die Tür gestellt, sondern zusammen mit den beiden Matratzen und dem alten Grill unter die Brücke geworfen: Stadtverwaltungen und Abfalldienste in Niedersachsen verzeichnen etliche Tausend Fälle von illegal entsorgtem Abfall pro Jahr. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Viele Städte haben daher Strategien entwickelt, um gegen die illegalen Müllhalden vorzugehen.

16.600 Mal ausgerückt, um illegale Müllhaufen einzusammeln

Der Abfallentsorger der Region Hannover - kurz Aha - hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 16.600 illegale Müllhaufen weggeräumt. Im Jahr zuvor seien es 4.500 gewesen. Eine neue Müll-Melde-App erweise sich seit ihrer Einführung im Sommer dabei als große Hilfe, so das Unternehmen. Über die App könnten Passanten unkompliziert melden, wenn sie sich über achtlos entsorgte Dinge ärgern. Sie habe bereits mehr als 10.000 Nutzer. Besonders oft meldeten sich Bürger, wenn sie wilden Sperrmüll entdecken oder Mülltüten, die bereits vor dem Abholtag auf der Straße stehen, heißt es. Stadt und Abfallbetrieb hätten in der Folge mehr Personal eingestellt: Um den illegalen Müll kümmern sich jetzt den Angaben zufolge elf Sondereinsatzteams und neun spezielle Abfallfahnder.

Celle und Delmenhorst wollen Müll-Streife

Auch in anderen Städten können Bürger illegalen Müll melden - etwa in Osnabrück und Hildesheim. In Osnabrück gingen im vergangenen Jahr nach Angaben des Osnabrücker ServiceBetriebs rund 1.000 Hinweise ein. In Hildesheim melden sich laut Stadt täglich 15 bis 20 Bürger. Den Hinweisen gehe dann zunächst der Stadtordnungsdienst vor Ort nach und versuche, einen Verursacher zu ermitteln, so ein Sprecher. Das gelinge aber nur selten. Celle und Delmenhorst haben angekündigt, demnächst einen Streifendienst für die Müllfahndung einzusetzen.

