Stadtplaner fordern Neuerfindung der Innenstädte

"Wir müssen unsere Städte ein Stück weit neu erfinden und auch neu entdecken", sagte der Raumplaner Frank Osterhage vom Dortmunder Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in einer digitalen Konferenz des niedersächsischen Regionalministeriums am Donnerstag. Schon vor Corona seien viele Innenstädte leerer geworden. Umfragen zeigten, dass die Ansprüche steigen, sagte Osterhage.

"Katastrophale Online-Präsenz des Handels"

Mehrere Dinge müssten sich in den Innenstädten künftig ändern: eine bessere Aufenthaltsqualität, etwa mit mehr Grünflächen, ansprechendere digitale Angebote sowie eine vielfältigere Nutzung, zu der neben Geschäften auch Gastronomie, Ärzte und Wohnungen gehörten. Zudem gewinne die Anbindung an den Nahverkehr im Vergleich zur Erreichbarkeit mit dem Auto an Bedeutung. Viele Städte arbeiteten bisher nicht strategisch, sagte Axel Priebs von der Akademie für Raumentwicklung in Hannover. Die Abstimmung der Öffnungszeiten oder die Modernisierung des öffentlichen Raums beispielsweise seien vernachlässigt worden. Priebs sprach zudem von einer oftmals katastrophalen Online-Präsenz des stationären Handels.

Land verhandelt über EU-Mittel

Das Regionalministerium will das mit Hilfe verschiedener Förderungen ändern. So sind über das Programm "Zukunftsräume Niedersachsen" seit 2019 bereits 41 Projekte mit einer Gesamtsumme von 8,3 Millionen Euro bewilligt worden - etwa zur Wiederbelebung einer alten Molkerei in Hoya als Jugendzentrum, zur Verringerung des Lieferverkehrs in Lingen oder zur Vermeidung von Leerständen in Verden und Einbeck. Daneben verhandelt das Ministerium mit der EU-Kommission über ein neues Programm aus Mitteln zur Pandemiebekämpfung. "Wir werden ein großes Soforthilfeprogramm für unsere Städte auflegen. 117 Millionen Euro sind da am Start", kündigte Ministerin Birgit Honé (SPD) an.

