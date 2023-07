Stadt Hannover verschenkt 450 Schulranzen an Kinder Stand: 04.07.2023 17:10 Uhr Die Stadt Hannover unterstützt Kinder aus bedürftigen Familien vor dem Schulstart mit 450 Schulranzen. Am Dienstag sind die ersten Ranzen an die Mädchen und Jungen verteilt worden.

Zum Start der Spendenaktion waren Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Hannovers Dezenentin für Bildung, Jugend und Familie, Rita Maria Rzyski, in die Kita des Familienzentrums Elmstraße im Stadtteil Sahlkamp gekommen. Stellvertretend für die Stadt verteilten Onay und Rzyski die ersten Ranzen an von der Kita ausgewählte Kinder. Insgesamt werden die Schulranzen-Sets an 25 Kindergärten der Stadt verteilt. Finanziert wird die Hilfsaktion, die rund 113.000 Euro kostet, in diesem Jahr noch von der Stadt. Für das kommende Jahr sucht die Stadt noch Spender.

Das Thema Armut braucht Öffentlichkeit

Kindergartenleiterin Anja Sand unterstützt die Hilfsaktion. Es sei wichtig, dass das Thema Armut eine Öffentlichkeit bekomme. "Diese Kinder brauchen eine Öffentlichkeit, sie brauchen eine Stimme, weil es um Teilhabe geht, an Bildung und am kulturellen Leben", sagte Sand bei der Übergabe der Ranzen.

