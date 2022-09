Staatsgerichtshof: Mehr Redezeit für AfD-Abgeordnete? Stand: 13.09.2022 20:38 Uhr Der Staatsgerichtshof in Bückeburg entscheidet morgen über das Rederecht eines AfD-Abgeordneten. Verstößt der Landtag gegen die niedersächsische Verfassung?

von Angelika Henkel

Die aktuelle Stunde gilt als Höhepunkt jedes Landtagsplenums. Sie bietet den Fraktionen Gelegenheit, sich Argumente um die Ohren zu hauen und rhetorisch alles herauszuholen, was der oder die einzelne Abgeordnete zu bieten hat – oder auch nicht. Seit die AfD-Fraktion sich selbst aufgelöst hat, kann sie sich auf dieser Bühne nicht mehr präsentieren – denn laut Geschäftsordnung des Landtags haben Abgeordnete ohne Fraktionsstatus nur eingeschränkte Rechte. Dabei ist unerheblich, von welcher Partei sie sind.

VIDEO: Wahlkampfauftakt der AfD in Uelzen (29.08.2022) (1 Min)

Wichmann stützt sich auf Landesverfassung

Der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann sieht sich gegenüber anderen Abgeordneten mit Fraktionsstatus ungleich behandelt und hat deshalb beim Staatsgerichtshof – dem niedersächsischen Verfassungsgericht mit Sitz in Bückeburg - geklagt. Er sieht einen Verstoß gegen die niedersächsische Verfassung. Dort heißt es in Artikel 19: "Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags, die die Landesregierung nicht stützen, haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit."

Redezeiten minutengenau getaktet

Diese Chancengleichheit sieht Wichmann nicht erfüllt. Konkret geht es um eine aktuelle Stunde im Landtag zum Thema Wolf im Dezember 2021, bei der Wichmann und seine Parteikollegen Zuschauer bleiben mussten, statt selbst an das Mikrofon im Plenarsaal zu treten. Die Geschäftsordnung lässt das nur für Mitglieder von Fraktionen zu und führt über die Redezeiten ein minutengenaues Regiment.

Landtag: Regeln sollen Zersplitterung verhindern

Die Argumentation des Landtags: Wenn fraktionslose Parlamentarier anteilig ein zu großes Forum bekämen, könnte ein verzerrtes Bild über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag entstehen. Außerdem habe der Landtag sich bewusst Regeln gegeben, die animieren sollen, sich in Fraktionen zu finden und eine Zersplitterung bei Meinungsbildungen zu verhindern.

Urteil aus Karlsruhe könnte Vorbild sein

Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Vergangenheit mit den Rechten fraktionsloser Abgeordneter beschäftigt. In einem Grundsatzurteil ging es um einen Abgeordneten der Grünen, der von der Bundestagsfraktion ausgeschlossen worden war. 1989 entschied das Gericht in Karlsruhe, dass auch Einzelabgeordneten ein Rederecht zusteht. Diese Entscheidung dürfte auch beim Urteil des Staatsgerichtshofes eine Rolle spielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Niedersachsen AfD