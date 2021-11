Sprüche, Pfiffe, Fotos: Sexuelle Belästigung weit verbreitet Stand: 19.11.2021 11:17 Uhr Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KfN) führt seit Juli eine bundesweite Umfrage zum sogenannten Catcalling durch - verschiedene Arten sexueller Belästigung ohne Körperkontakt.

Die Studie, die erste ihrer Art in Deutschland, kommt zu dem Ergebnis, dass Übergriffe wie anzügliches Hinterherpfeifen, Schnalzen und Versenden unerwünschter Fotos und Videos mit sexuellen Inhalten weit verbreitet sind. Opfer sind in der Regel Frauen. Demnach gaben 90 Prozent von 3.908 Befragten unter anderem an, in den drei Monaten vor der Erhebung wegen ihres Aussehens bewertet worden zu sein. Mehr als die Hälfte habe Beleidigungen aufgrund des Geschlechts sowie sexuelle Annäherungsversuche, sexistische Sprüche und anzügliche Bemerkungen erfahren.

Belästigung macht vielen Frauen Angst

Catcalling dürfe nicht verharmlost werden, sagt die Kriminologin Laura-Romina Goede, Mitautorin der Studie. Viele Befragte litten unter den Folgen. So gab mehr als die Hälfte an, aufgrund von Erfahrungen mit Catcalling ängstlicher geworden zu sein. 40 Prozent sagten, dass sie wegen Catcallings bestimmte Örtlichkeiten meiden würden. Und acht Prozent änderten nach eigenen Angaben ihren Kleidungsstil.

Steht verbale sexuelle Belästigung bald unter Strafe?

Verbale sexuelle Belästigung erfüllt derzeit keinen Straftatbestand. Catcalling ist nur in Teilen strafbar, wenn es sich um Beleidigungen handelt. Das könnte sich ändern. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags beschäftigt sich mit dem Thema. Eine Studentin hatte 2020 eine Petition mit dem Titel "Es ist 2020. Verbale sexuelle Belästigung sollte strafbar sein" gestartet. Auch Juristinnen und Juristen plädieren für eine Aufnahme ins Strafgesetzbuch. In Ländern wie Frankreich, Belgien und Portugal ist Catcalling strafbar.

