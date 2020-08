Stand: 26.08.2020 16:00 Uhr - Hallo Niedersachsen

NDR Sommerinterview: Fragen an Julia Willie Hamburg

Von Anfang August bis Anfang September stehen die Spitzen der Parteien, die im Niedersächsischen Landtag vertreten sind, mittwochs im NDR Sommerinterview Rede und Antwort. Auf FDP-Landeschef Stefan Birkner, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann folgte die AfD-Fraktions- und Landesvorsitzende Dana Guth. Zum Abschluss wird am 2. September die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg befragt.

Interview-Reihe endet mit Grünen-Politikerin Hamburg

Hart in der Sache, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre: Im Pavillon am Maschsee in Hannover finden die Gespräche statt. Im Jahr der Corona-Pandemie und mit Blick auf aktuelle landespolitische Themen befragten die Leitungen der Redaktionen Landespolitik Fernsehen und Radio, Martina Thorausch und Dirk Banse, Spitzenpolitiker von SPD, CDU und FDP. Die Fraktionsspitzen von Grünen und AfD werden von Hilke Janssen und Dirk Banse interviewt.

Zu sehen und zu hören ist das Sommerinterview mit Julia Willie Hamburg am 2. September:

online bei NDR.de/Niedersachsen ab 16 Uhr in voller Länge

ab 16 Uhr in voller Länge in der Radiosendung Funkbilder - der Tag ab 16 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen

ab 16 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen im Regionalmagazin Hallo Niedersachsen ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen

Weitere Informationen Corona: Wieder mehr Infektionen in Niedersachsen Die Corona-Zahlen steigen weiter - unter anderem durch Reiserückkehrer. Die können künftig selbst einen Termin für einen Corona-Test ausmachen. Unterdessen steht das neue Schuljahr bevor. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.09.2020 | 19:30 Uhr