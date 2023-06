Sperrung an Weddeler Schleife: Bahn leitet Züge ab heute um Stand: 16.06.2023 06:11 Uhr Die Deutsche Bahn baut die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg aus, entlang der Weddeler Schleife entsteht ein zweites Gleis. Ab heute ist deshalb die Strecke Weddel-Fallersleben gesperrt.

Bis zum 24. August fahren dort nach Angaben der Bahn keine Züge im Nah- und Fernverkehr. Der ICE, der sonst alle zwei Stunden von Frankfurt über Kassel und Braunschweig nach Berlin fährt, wird demnach zwischen Göttingen und Wolfsburg über Hannover-Messe/Laatzen umgeleitet. Die Halte in Hildesheim, Braunschweig und zum Teil auch in Wolfsburg würden entfallen. Diese Umleitung gelte auch noch am 25. August, um Verspätungen zu vermeiden. Im Nahverkehr sei die Linie RE50 bis zum 24. August betroffen.

Bauarbeiten verursachen auch Einschränkungen im Straßenverkehr

Laut Bahn sind die Fahrplanänderungen auch in den elektronischen Fahrplanmedien veröffentlicht. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Zugverbindung zu informieren: digital unter bahn.de, der DB App "Navigator" oder "Bauarbeiten" oder telefonisch über die Service-Nummer der Bahn: (030) 29 70. Wegen der Bauarbeiten gebe es auch Einschränkungen im Straßenverkehr. Entsprechende Umleitungen würden ausgeschildert.

Mehr Nahverkehr auf der Strecke Braunschweig - Wolfsburg

Die sogenannte Weddeler Schleife zwischen Weddel und Fallersleben ist als Teil der Strecke Braunschweig - Wolfsburg nicht nur wichtig für den Personennah- und Fernverkehr, sondern auch für den Güterverkehr. Laut Bahn wird der Abschnitt zweigleisig ausgebaut, um die Nahverkehrs-Kapazitäten zu steigern und den Reiseverkehr flexibler zu gestalten. Zahlreiche Eisenbahn- und Straßenbrücken entlang der Strecke werden neu gebaut oder zweigleisig ausgebaut. Entlang der gesamten Strecke wird an der Oberleitungsanlage gearbeitet.

