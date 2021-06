Stand: 21.03.2015 10:38 Uhr Spektakel am Himmel: Sonnenfinsternis im Norden

Ganz langsam wurde es dämmrig über Norddeutschland - mitten am Tag - und nach knapp zweieinhalb Stunden war es schon wieder vorbei. Auf dieses Naturschauspiel hatten nicht nur Astronomen lange hingefiebert: Zum ersten Mal seit 2011 gab es am Freitag über Deutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu bestaunen. Zwischen 9.33 Uhr und 11.53 Uhr schob sich der Mond so zwischen Sonne und Erde, dass er die Sonne teilweise abdeckte und einen Schatten auf die Erde warf. Wie das Max-Planck-Institut in Göttingen erläuterte, hat der Mond von Deutschland aus gesehen die Sonne zu etwa 70 bis 80 Prozent abgedeckt. Komplett finster war es nur in einem etwa 400 Kilometer breiten Streifen, der im Nordatlantik begann und über die Färöer-Inseln und Spitzbergen bis in die Arktis nahe dem Nordpol reichte. Eine solche totale Sonnenfinsternis erlebte Deutschland zuletzt am 11. August 1999. NDR.de hat das Event live von der Volkssternwarte in Hannover gestreamt.

VIDEO: Die Sonnenfinsternis im Zeitraffer (2 Min)

Nicht überall war die Sicht gut

In Norddeutschland war das Spektakel allerdings nicht überall gleich gut zu sehen: Im südlichen und östlichen Niedersachsen herrschte bei strahlend blauem Himmel klare Sicht. In Wolfsburg zum Beispiel versammelten sich vor dem Planetarium rund 1.000 Schaulustige. Im nordwestlichen Teil des Landes vermiesten jedoch eine dicke Wolkenschicht und Nebel die Freude an dem Spektakel. Mit rund 83 Prozent Verdunkelung wäre eigentlich List auf Sylt der beste Ort gewesen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Doch auch in Teilen Schleswig-Holsteins gab es kaum eine Chance, einen Blick auf die teilverfinsterte Sonne zu erhaschen. Gutes Wetter dagegen hatten wiederum auch die Himmelgucker in Hamburg, im Süden von Schleswig-Holstein und in weiten Teilen von Mecklenburg-Vorpommern.

Selfie-Foto-Aktion für die Schutzbrillenlosen

Um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, sollten nur speziell für diesen Zweck hergestellte Schutzbrillen benutzt werden, sonst drohten Spätschäden. Wer keine mehr bekommen hatte, baute sich kurzerhand eine Camera Obscura oder griff auf sein Smartphone zurück: Wer sein Handy auf die Selfie-Funktion umstellte und sich dann mit dem Rücken zur Sonne drehte, konnte das Naturschauspiel auch über das Display verfolgen - und zwischendurch die ganzen Zuschauer knipsen. Der NDR hatte für den außergewöhnlichen Tag eine Foto-Aktion ins Leben gerufen. Gefragt waren nicht nur Fotos vom Spektakel selbst, sondern auch von neugierigen Sonnen-Guckern. Unbedarft ins Licht knipsen sollte man dabei aber auch nicht - dann drohen dem Gerät irreversible Schäden.

Internationales Ereignis auf der CeBIT

In Hannover haben Menschen aus mehreren Dutzend Nationen am letzten Tag der Computermesse CeBIT gemeinsam die Sonnenfinsternis verfolgt. Bei wolkenlosem Himmel standen sie Schulter an Schulter auf den Freiflächen des Messegeländes. Hunderte Chinesen, Franzosen, Deutsche, Inder, Briten oder Russen tauschten dabei ihr technisches Know-how aus, um mit ihren Handys die besten Fotos der "schwarzen Sonne" durch die Spezialbrillen zu schießen.

Sternwarten hatten eingeladen

Wer keine Schutzbrille mehr ergattern konnte oder das Spektakel ganz nah verfolgen wollte, konnte auf eine Sternwarte ausweichen. In der Volkssternwarte Hannover verfolgten rund 200 Menschen gespannt das Spektakel, vor den vier Teleskopen bildeten sich lange Warteschlangen. "Das Wetter war perfekt", sagte Sternwartenmitglied Benjamin Knispel. Die Sternwarte hatte sogar noch rund 50 der vielfach ausverkauften speziellen "Sofi"-Brillen im Angebot. Das Institut für Astrophysik der Universität Göttingen stellte ebenfalls Schutzbrillen und Spezialteleskope zur Verfügung.

Solarstrom-Angebot schwankte

Die Stromversorger hatten wegen der zwei Stunden mit mangelndem Sonnenschein allerdings eine ganz andere Sorge: Sie hatten ausgerechnet, dass zum Höhepunkt der Finsternis um 10.40 Uhr etwa 8.000 Megawatt Solarstrom weniger in die Stromnetze eingespeist werden als vorher. Um 10.20 Uhr hieß es beim Netzbetreiber Tennet, dass der Strommarkt mit der Sonnenfinsternis "nicht so gut klar kommt". Es wurde mit 1.500 Megawatt "deutlich zu wenig" Strom angeboten, sagte Netzchef Peter Hoffmann. Tennet musste andere Energie zuschießen. "Eine Gefahr bedeutet das nicht, zeigt aber die besondere Anspannung", so Hoffmann.

Netzbetreiber waren vorbereitet

Nach dem Ende des Naturspektakels aber fiel die Bilanz positiv aus: Die 1,4 Millionen Solaranlagen in Deutschland produzierten wieder genauso viel Strom, wie von ihnen erwartet wurde. Es flossen dann innerhalb kurzer Zeit 16.000 zusätzliche Megawatt durch die Netze, was einer Leistung von 16 großen Kohlekraftwerken entspricht. Diese erheblichen Schwankungen konnten aber gut durch bereitgestellte Reserve-Kraftwerke ausgeglichen werden, teilte Tennet mit. Das Stromnetz habe die Sonnenfinsternis somit gut überstanden. Denn, wenn im Netz zu viel oder zu wenig Strom fließt, könnten etwa Maschinen in Kraftwerken zerstört werden, hatte eine Tennet-Sprecherin im Vorfeld erklärt. Deshalb hatte es in vergangenen Monaten extra eine Sonnenfinsternis-Simulation gegeben, um die Mitarbeiter vorzubereiten. Die gute Vorbereitung habe sich ausgezahlt.