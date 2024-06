Spargelsaison endet: Zu viel Regen, geringe Erträge Stand: 22.06.2024 13:59 Uhr Am 24. Juni endet traditionell die Spargelsaison in Deutschland. Anbauer in Niedersachsen zeigen sich mit der Ernte nur verhalten zufrieden. Vor allem die Nässe hatte Spargelbauer vor Probleme gestellt.

"In Norddeutschland konnten wir unsere Arbeiten nicht zeitgerecht erledigen", sagte Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer mit Sitz in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). Viele Maschinen waren wegen der Nässe schlecht auf die Felder gekommen, schützende Folie konnte nicht rechtzeitig angebracht werden. Der Spargel reifte deshalb früher. "Generell gibt es eine Knappheit auf dem Markt, weil wir so früh gestartet sind", so Eickhorst.

Videos 4 Min Spargelstechen im Selbstversuch Reporter Olaf Kretschmer lässt sich einarbeiten. Fazit: Der Job ist Hochleistung, die rumänischen Erntehelfer sind sehr viel schneller. (11.04.2024) 4 Min

Preis für weißen Spargel gestiegen

Weil es weniger weißen Spargel gibt, ist er auch teurer geworden. "Auf den Großmärkten steigt der Preis, wie wir ihn noch nie gesehen haben", sagte Eickhorst. Dennoch hätten sich Anbauerinnen und Anbauer nur verhalten zufrieden gezeigt. Die Menge sei einfach zu gering. Viele Betriebe seien schon vor Ende der Erntesaison ausgestiegen. Auch der gestiegene Mindestlohn ließ die Preise ansteigen, wie Eickhorst dem NDR Niedersachsen sagte. "Die Politik fordert einen Mindestlohn von 15 Euro, da haben wir keine Chance mehr und sind in Europa nicht mehr wettbewerbsfähig", sagte er.

Eickhorst: Betriebe investieren nicht mehr in Produktion

Die Zahl der Spargel-Betriebe nimmt in Niedersachsen laut Vereinigung kontinuierlich ab - von 379 Höfen im Jahr 2015 auf 216 im Jahr 2023. "Die Tendenz geht weiter", sagte Eickhorst. Das Problem für ihn: Viele Betriebe würden kaum noch in die Produktion investieren.

Weitere Informationen Spargel zu Ostern: Ernte in Niedersachsen hat begonnen In geringen Mengen wird das Gemüse mancherorts bereits gestochen. Entsprechend hoch sind die Preise für das Kilo. (29.03.2024) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft