Stand: 11.04.2020 14:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Spargel: Ernte läuft, aber mit Schwierigkeiten

Es ist Spargelzeit in Niedersachsen. Ostern läutet für viele inoffiziell den Start ein: Dann kommt der erste frische Spargel auf den Tisch. Die Sorgen der Anbauer waren zuletzt groß, denn die erfahrenen, gut eingearbeiteten Erntehelfer kommen zumeist aus Osteuropa. Nachdem es anfangs so aussah, als dürften sie wegen des Coronavirus in diesem Jahr gar nicht einreisen, gibt es nun eine entschärfte Regelung. Die Ernte ist daher angelaufen - aber auch auf dem Spargelhof ist diesmal alles anders.

Weitere Informationen Trotz Corona: Erste Erntehelfer treffen ein Die von Niedersachsens Bauern ersehnten Erntehelfer werden aus Osteuropa eingeflogen. Erst stockte die Anreise, nun heben die Flieger wieder ab. Agrarministerin Otte-Kinast ist erleichtert. mehr

50 bis 60 Prozent der Erntehelfer auf den Höfen

Jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa dürfen im April und Mai nach Deutschland einreisen. Sie dürfen nur mit dem Flugzeug kommen, können dann auf dem Hof arbeiten, stehen aber unter Quarantäne. Den Flug muss der Arbeitgeber bezahlen. Unter diesen Bedingungen stechen nun auch in Niedersachsen Osteuropäer Spargel. "Die Betriebe bereiten sich auf das Ostergeschäft und das Geschäft danach vor", sagte der Geschäftsführer der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. Ein Großteil der Arbeiter ist ihm zufolge da, aber längst nicht alle: Derzeit seien rund 50 bis 60 Prozent der Erntehelfer auf den Höfen.

Branchenfremde Helfer kaum bei Ernte einsetzbar

Auch Studierende und Beschäftige aus der Gastronomie wollen bei der Ernte helfen. "Auf den Feldern kann man sie aber kaum einsetzen, wenn, dann eher im Verkauf oder zum Transport", sagte Eickhorst: Spargelstechen sei hart und erfordere viel Erfahrung. Köche allerdings würden in einigen Betrieben durchaus bei der Ernte eingesetzt: "Die sind harte Arbeit und lange Arbeitsschichten gewohnt."

Videos 01:35 Hallo Niedersachsen Seehofer erlaubt Einreise von Erntehelfern Hallo Niedersachsen Bundesinnenminister Seehofer hat den Einreise-Stopp für Erntehelfer gelockert. Demnach dürfen bis zu 40.000 Saisonkräfte einreisen. Zuvor hatte der Bauernverband Preissteigerungen angekündigt. Video (01:35 min)

Großabnehmer Gastronomie fällt weg

Insgesamt geht die Ernte also langsamer voran als üblich, die Verbraucher haben aber großes Interesse an dem beliebten Gemüse. Das macht den Spargel teuer: In der vergangenen Woche kostete deutscher Spargel durchschnittlich 11 Euro pro Kilogramm, sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Das seien 80 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dass der Preis nicht noch höher gestiegen ist, dürfte an den geschlossenen Restaurants liegen. Dass deren Einkäufe komplett wegfallen, begrenzt die Nachfrage. Laut Eickhorst nimmt die Gastronomie normalerweise 30 Prozent des geernteten Spargels ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.04.2020 | 12:00 Uhr