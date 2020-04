Stand: 28.04.2020 13:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Spahn und Weil mit Bund-Länder-Kooperation zufrieden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben in Hannover einhellig die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie als Erfolg bezeichnet. Man habe aktuell überschaubare Infektionszahlen, eine Überforderung des Gesundheitssystems sei vermieden worden, so Weil. Eine Rückkehr in die alte Normalität werde es erst geben, wenn ein Impfstoff verfügbar sei. Spahn sagte, das man bei der Rückkehr in den neuen Alltag nur Schritt für Schritt vorgehen werde, um Rückschritte zu vermeiden. Dazu werde man das Infektionsgeschehen genau im Auge behalten. In den Kliniken sollten nun auch planbare Operationen schrittweise wieder vorgenommen werden. Er appellierte, dass man ins Krankenhaus gehen solle, wenn man krank sei.

Spahn besucht MHH-Forschungszentrum

Im Anschluss ist ein Besuch Spahns in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vorgesehen. Im Zentrum für frühe klinische Studien und Arzneimittelforschung der MHH, dem Clinical Research Center (CRC), ist danach eine weitere Pressekonferenz vorgesehen. Laut Staatskanzlei sollen daran neben Spahn und Weil auch MHH-Präsident Michael Manns sowie MHH-Vizepräsident Tobias Welte teilnehmen. Auch diese Pressekonferenz wird NDR.de gegen 14.15 Uhr live übertragen.

Videos 02:17 Hallo Niedersachsen MHH sucht genesene Corona-Patienten Hallo Niedersachsen Die Medizinische Hochschule Hannover sucht genesene Corona-Patienten. Sie sind vermutlich jetzt immun - und auf den Antikörpern, die sie mutmaßlich im Blut haben, ruhen große Hoffnungen. Video (02:17 min)

MHH forscht zu Impfstoffen und Therapie

Am CRC forscht die MHH zu Impfstoffen gegen das Coronavirus. In einer Studie mit 1.000 Freiwilligen aus Klinik und Rettungsdienst wird geprüft, ob ein Tuberkulose-Impfstoffhelfen kann, das Immunsystem im Kampf gegen das Coronavirus zu stärken. Außerdem untersuchen MHH-Forscher eine mögliche Therapie. Sie setzen dabei auf die Hilfe von bereits genesenen Infizierten. Aus deren Blutplasmawollen die Mediziner Antikörper und Immunzellen gewinnen, um damit Erkrankte bei der Überwindung der Lungenkrankheit zu helfen. Das Ziel ist, geeignete Antikörper dann gentechnisch im Labor zu produzieren.

Rückkehr der Krankenhäuser zum Normalbetrieb ab Mai

Spahn war zuletzt Mitte April zu einem offiziellen Termin im Norden. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH) würdigte er die Arbeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Hansestadt. Spahn kündigte zudem an, dass der Regelbetrieb an den Krankenhäusern gestärkt werden solle. Ab Mai sollen "schrittweise und mit Vorsicht" Krankenhäuser in Deutschland zum Normalbetrieb zurückkehren, so Spahn. Entsprechende Pläne in Niedersachsen hatte am Montag Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, angedeutet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.04.2020 | 14:00 Uhr