Sozialwahl 2023 in Niedersachsen: Worum geht es, wie wähle ich?

Stand: 31.03.2023 16:08 Uhr

Millionen Versicherte in Niedersachsen erhalten Unterlagen zur Sozialwahl 2023. Doch wer wird gewählt, was bringt das und was haben Krankenkassen damit zu tun? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen.