Agentur für Arbeit sucht Weihnachtsmänner mit stattlicher Statur Stand: 25.10.2023 17:16 Uhr Kinderfreundlich und mit einer stattlichen Statur sowie sonorer Stimme ausgestattet - so stellt sich die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven die Bewerber für einen Job als Weihnachtsmann vor.

Nach Angaben der Agentur fehlen in der Weihnachtsmannvermittlung noch Fachkräfte für die Bescherung. Die Kunden suchten demnach vor allem nach einer Besetzung für die "traditionelle Rolle des Weihnachtsmannes, der die Geschenke bringt", so Jörg Nowag von der Agentur für Arbeit. Die Anzeige richte sich auch an Frauen - diese würden als Weihnachtsengel gesucht.

Ungewöhnliche Arbeitszeiten und unbequeme Arbeitskleidung

Die Interessenten sollten sich gut mit weihnachtlichem Gedicht- und Liedgut auskennen oder bereit sein, sich entsprechend einzuarbeiten. Weiterhin solle man sich durch schräges Blockflötenspiel nicht aus der Ruhe bringen lassen sowie mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten und unbequemer Arbeitskleidung zurechtkommen. Einsatzgebiet sind Weihnachtsfeiern im Familienkreis, in Kindergärten und bei Firmen. Die Agentur bietet die Vermittlung von Weihnachtsmännern seit mehr als 40 Jahren an.

