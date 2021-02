Sonne und Sicherheitskonzept: Zoos wollen öffnen Stand: 25.02.2021 16:24 Uhr "Eigentlich kann es sofort losgehen" - darin scheinen sich Zoos und Tierparks in Niedersachsen einig zu sein. Spätestens Ende März möchten sie wieder für Besucher öffnen.

Der Erlebniszoo Hannover beispielsweise möchte an sein bestehendes Corona-Konzept anknüpfen und Besuchern wieder ermöglichen, sich online ein Zeitfenster zu buchen. Das habe sich schon vor dem zweiten Lockdown sehr bewährt, so eine Sprecherin. Im Wisentgehege Springe sollen Auftritte mit Pflegern und Tieren weiter entzerrt und auf den Tag verteilt werden. So soll erst gar nicht die Gefahr entstehen, dass sich große Menschenmengen an einem Ort sammeln. Im Wildpark Lüneburger Heide und auch im Weltvogelpark Walsrode möchte man ganz auf Flugshows und ähnliche Einlagen verzichten.

Jeden Tag 10.000 Euro Verlust

Die Vorsichtsmaßnahmen gehen weiter: Die Kassen werden unter anderem so umgerüstet, dass sie die Besucher im Park zählen können. Und Besucher - die brauche man dringend. Auch der Tierpark Jaderberg beispielsweise ist seit November geschlossen. Dort schreibe man jeden Tag 10.000 Euro Verlust, heißt es von der Leitung. Und es habe es wegen der Corona-Lage schon im Vorjahr fast ein Drittel Umsatzeinbußen gegeben. Auch hier habe man ein gutes Konzept: Die Besucherströme begrenzen und Menschen in Einbahnstraßen durch den Zoo führen. So habe es im vergangenen Jahr nicht eine Corona-Infektion im Tierpark gegeben.

Zoos wie öffentliche Parks behandeln

Es müsse endlich eine Strategie und eine Perspektive geben, fordern viele Tierparkbetreiber. Bislang aber würden beim Thema Öffnung die Zoos von der Politik ähnlich behandelt, wie beispielsweise Museen. Dies sei aber nicht sinnvoll, denn: Zoos seien weitläufige Outdoorgelände, ähnlich wie öffentliche Parks - und auch diese sind für die Öffentlichkeit zugänglich. In anderen Bundesländern, wie Berlin wird es bereits so gehandhabt: Dort haben Zoo und Tierpark geöffnet. Die Deutsche Tierpark-Gesellschaft geht also deshalb noch einen Schritt weiter und fordert, die Saison für alle spätestens zum 8. März beginnen zu lassen.

