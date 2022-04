Sommersemester an Niedersachsens Unis: Zurück zur Präsenz Stand: 19.04.2022 07:55 Uhr An mehreren Universitäten in Niedersachsen beginnen heute die Vorlesungen im Sommersemester. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll die Lehre nun wieder in Präsenz stattfinden.

Ganz so wie vor der Corona-Pandemie wird der Neustart allerdings nicht: An allen Unis gilt zunächst weiterhin bis Ende April die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Die Universitäten hoffen, mit dieser Maßnahme die Präsenzlehre aufrechterhalten zu können. Die Unis in Braunschweig, Oldenburg und Göttingen, wo heute Vorlesungsstart ist, appellieren zudem an Studierende und Mitarbeitende, die 3G-Regel einzuhalten - also die Gebäude zu betreten, wenn man gegen das Coronavirus geimpft, genesen oder getestet ist.

VIDEO: Erstes Präsenz-Semester in Hamburg: Wie geht es den Studierenden? (12.04.2022) (3 Min)

Nicht alle Unis setzen auf 3G

Bereits in den vergangenen Wochen haben die Vorlesungen in Hannover und Lüneburg begonnen. Die Leuphana Universität Lüneburg verzichtet auf die 3G-Regel. An der Leibniz Universität Hannover dagegen wird sie beibehalten, allerdings nicht mehr kontrolliert.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.04.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Bildung Infektion Coronavirus