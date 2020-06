Stand: 20.06.2020 12:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sommerliches Wetter lässt Blaualgen sprießen

In den kommenden Tagen erwartet Niedersachsen überwiegend hochsommerliches Wetter. Doch beim Sprung in den Badesee ist an einigen Stellen im Land Vorsicht geboten. Denn an insgesamt acht niedersächsischen Badestellen warnt das Landesgesundheitsamt vor Blaualgen. Hautkontakt oder das Verschlucken von Blaualgen könne vor allem bei Kindern zu Übelkeit, Erbrechen und Hautreizungen führen, heißt es.

Videos 04:17 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen 2019: Blaualgen sorgen für Badeverbot am Dümmer NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Seit Tagen warnt das Landesgesundheitsamt vermehrt vor giftigen Blaualgen in den Badeseen. Im Dümmer gilt sogar ein Badeverbot. Claus Halstrup berichtet. Video (04:17 min)

Allein fünf Badestellen am Zwischenahner Meer

Zu den acht betroffenen Badestellen gehören laut Badegewässer-Atlas etwa der Otterstedter See im Landkreis Verden. Je nach Wind- und Wellenverhältnissen könne es zu Ansammlungen zum Beispiel in Strandbereichen kommen. Diese Bereiche sollten dann gemieden, besonders Kinder beaufsichtigt werden, so das Landesgesundheitsamt. Für die Ricklinger Kiesteiche in Hannover liegen zwei Warnungen vor: für den Sieben-Meter-Teich und die Badestelle am Ricklinger Bad. Auch dort gebe es einen hohen Blaualgenanteil. Am Zwischenahner Meer im Landkreis Ammerland sind gleich fünf Stellen betroffen: Öltjen Halfstede, Jugendherberge, Rostrup, Dreibergen und Bad Zwischenahn. Bei sichtbaren Schlieren im Wasser sollte dort nicht gebadet werden. Klare Badeverbote haben die Behörden aber noch nicht ausgesprochen.

Immer wieder gesperrte Badestellen

Biologisch gesehen sind Blaualgen Bakterien. Ursachen für ein starkes Wachstum können ein hoher Phosphatgehalt und sommerliche Temperaturen sein. In den vergangenen Jahren mussten immer wieder Badestellen im Land wegen der Blaualgenkonzentration gesperrt werden - unter anderem am Steinhuder Meer in der Region Hannover, am Laascher See im Landkreis Lüchow-Dannenberg und am Dümmer im Landkreis Diepholz.

