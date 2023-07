Sommerferien in Niedersachsen: Auf diesen Autobahnen drohen Staus Stand: 07.07.2023 07:02 Uhr In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt haben die Sommerferien begonnen. An diesem Wochenende drohen lange Staus auf den Autobahnen. Auf A1 und A7 könnte es besonders eng werden.

Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen erwartet vor allem auf der Autobahn 1 zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg Staus wegen Baustellen. Weiterhin drohe Stillstand auf der Autobahn 7 zwischen Hildesheim und der Landesgrenze zu Hessen - ebenfalls aufgrund von Bauarbeiten. Wegen der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen müsse man zudem auf der A31 Richtung niedersächsische Nordseeküste mit viel Verkehr und Wartezeiten rechnen, so Heuer. Auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet am Wochenende mit zahlreichen Staus in alle Richtungen: Die massivsten Verkehrsbehinderungen seien am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten.

Temperaturen bis zu 34 Grad angesagt

Die Wartezeiten auf den Autobahnen könnte zur Tortur für Reisende werden. Für Niedersachsen ist ein sonniges Wochenende mit Temperaturen von bis zu 34 Grad angekündigt. Die Hitze könnte sich auf den Fahrbahnen stauen. Reisende sollten ausreichend Wasser an Bord haben.

Sturmtief "Poly" wirbelt Fahrpläne der Bahn durcheinander

Zu ersten Verkehrsbehinderungen kam es am vergangenen Mittwoch, dem letzten Schultag: Autofahrer mussten etwa auf der A1 bei Hamburg, der A7 zwischen Schwarmstedt und Mellendorf sowie der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Dreieck Drammetal mehr Zeit einplanen. Zusätzlich sorgte Sturmtief "Poly" für Verkehrsbehinderungen - im Straßen- und Bahnverkehr. Mittlerweile sind die Bahnstrecken im Nordwesten Niedersachsens und rund um Bremen wieder frei.

Zusätzliches Lkw-Fahrverbot soll entlasten

Laut ADAC könnte in Sachen Staus das Vorjahresniveau sogar überschritten werden. "Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor", sagte eine ADAC-Verkehrsexpertin. An den Wochenenden der Sommerferien 2022 seien demnach 38.351 Staus in Deutschland gezählt worden. Und auch in diesem Jahr müssten Reisende vor allem auf den Zufahrtsstraßen in die Berge, an die Seenlandschaften sowie zu den Küsten mit längeren Fahrzeiten rechnen. Zumindest etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Stauprognose des ADAC: Hier kann es im Norden voll werden

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Dortmund - Bremen - Lübeck

A 2 Dortmund - Hannover

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover

A 24 Berlin - Hamburg

A 31 Bottrop - Emden

Mit dem Flieger in den Urlaub? Neues System am Airport Hannover

Doch auch wer nicht mit dem Auto, sondern etwa mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, könnte wieder mit Problemen konfrontiert sein und gestresst am Urlaubsort ankommen. So kam es im vergangenen Jahr an vielen Flughäfen zu langen Wartezeiten und vermissten Koffern. Der Flughafen Hannover hat deswegen beispielsweise ein neues System eingeführt, das zu weniger Wartezeit für die Reisenden führen soll.

