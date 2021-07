Sommerferien beginnen - mit ungewissem Blick auf den Herbst Stand: 20.07.2021 19:36 Uhr Rund eine Million Kinder und Jugendliche in Niedersachsen starten am Mittwoch in die Sommerferien. Nach einem turbulenten Schuljahr atmen Lehrkräfte, Eltern und Schüler durch.

Geschlossene Schulen, Klassen in Quarantäne, monatelanges Distanzlernen und ständige neue Vorgaben aus der Politik: Lehrer- und Elternvertreter hoffen, dass sich so ein Schuljahr nicht wiederholt. Viele fühlten sich leer und erschöpft, sagte Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband dem NDR in Niedersachsen. Aus ihrer Sicht wird die Schule aber auch nach den Ferien nicht planbarer. "Das wird sich nicht ändern, machen wir uns nichts vor", so Kunkel.

Videos 42 Min Niedersachsen plant Regelbetrieb an Schulen nach den Ferien Maßnahmen wie Masketragen, Lüften und Selbsttests sollen fortgesetzt werden, sagte Kultusminister Tonne am Dienstag. (22.06.2021) 42 Min

Unsicherheit bei Luftfiltern

Ärger gibt es weiter um die Luftfilter: Kommunen beklagen, dass sie Filter nicht bestellen können. Die Förderprogramme von Bund und Land seien zwar angekündigt, aber noch nicht ausgearbeitet, heißt es. Nur auf Grundlage von Eckpunkten wollen die Kommunen aber keine Filter bestellten. Sie fürchten, falsche Geräte zu kaufen oder auf den Kosten sitzenzubleiben. Lehrer- und Kommunalverbände rechnen damit, dass die Geräte erst im Herbst in den Schulen ankommen werden. "Wir sind handlungsunfähig", kritisierte Jan Arning vom Niedersächsischen Städtetag.

Ministerium versichert: Schulträger erhalten Geld vom Land

Das niedersächsische Kultusministerium versucht zu beruhigen. Die Kommunen könnten die Geräte auch ohne die entsprechende Richtlinie beschaffen, sie hätten alle Informationen erhalten, erklärte ein Sprecher. "Es geht jetzt einerseits um zügiges Handeln und andererseits um eine realistische Erwartungshaltung. Die Schulträger können handeln und werden dafür Geld vom Land erhalten. Gleichzeitig ist klar, dass Beschaffung und Einbau nicht von heute auf morgen erfolgt sein werden", heißt es aus dem Ministerium.

