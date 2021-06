Sommerferien-Programm soll Schulkindern Erholung bieten Stand: 18.06.2021 14:25 Uhr Niedersachsens Kultusministerium will mit einem Millionen Euro schweren Ferienprogramm Ausgleich für den Schulkinder schaffen.

Vorgestellt hat es Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover. Ihm zufolge soll es bei dem 3,5 Millionen teuren Programm "LernRäume" vorrangig um Erholung gehen. Es stehe nicht das Aufholen von verpasstem Lernstoff in der Corona-Pandemie im Vordergrund. In den vergangenen Monaten hätten Kinder und Jugendliche einen enormen Beitrag geleistet, um das Pandemiegeschehen einzudämmen, sagte Tonne weiter. "Wir wollen Spaß und gemeinsame Aktivitäten zurückgeben."

Workshops zu Natur, Tiere und Kunst geplant

Das Angebot richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler bis zur achten Klasse. Die Freizeit-Orte sollen etwa Jugendherbergen, Schullandheime und Volkshochschulen sein. Für die Kinder geplant sind dem Ministerium zufolge Workshops rund um die Themen Natur, Tiere und Kunst. Laut Tonne werden wohl auch im kommenden Schuljahr nicht alle Klassenfahrten nachgeholt werden - auch daher sei es wichtig, entsprechende Angebote fernab der Schule auszubauen.

Kritik von der FDP: Lieber Lernrückstände aufholen

Das Programm bleibt aber nicht ohne Kritik: Es sei schon im vergangenen Jahr ein Freizeitangebot für die Kinder gewesen, mit dem Aufholen von Lernrückständen hätte es aber wenig zu tun, sagte Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP. Dieses habe aber Priorität, sonst drohe den betroffenen Kindern ein enormes Arbeitspensum.

