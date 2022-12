Soldat in U-Haft: Leiche auf Beifahrersitz transportiert Stand: 12.12.2022 18:34 Uhr Ein Bundeswehrsoldat aus Niedersachsen soll seine Ex-Freundin getötet haben. Ihre Leiche soll er im Auto auf dem Beifahrersitz transportiert haben - bei einem Unfall wurde sie entdeckt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 32-jährigen Soldaten. Die 21-jährige Ex-Freundin des Mannes, die ebenfalls Soldatin bei der Bundeswehr war, war den Angaben zufolge zuletzt in Koblenz stationiert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Ex-Freundin am Freitag mit einem Messer vorsätzlich getötet zu haben. Ihre Leiche wurde den Angaben zufolge entdeckt, nachdem der Mann auf der A3 zwischen Frankfurt und Köln mit seinem Auto in eine Leitplanke gefahren war.

Fluchtgefahr: Soldat sitzt in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Koblenz einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den in Niedersachsen stationierten Soldaten. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall.

