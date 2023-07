So wird das Wetter in Niedersachsen heute und morgen Stand: 26.07.2023 14:44 Uhr Es ist Sommer - auch wenn sich das in Niedersachsen gerade nicht so anfühlt. Was erwartet uns die Tage an Küsten, Heide und Harz? Sonne, Regen, Unwetter? Die Wettervorhersage für heute, morgen und übermorgen.

Heute Nachmittag neben Sonnenschein zeitweise stark bewölkt, gelegentlich Schauer, teils kräftig, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. In der Nacht nach letzten Schauern Auflockerungen, zeitweise klar und trocken, später von Südwesten her wieder dichtere Wolken und am Morgen dort Regen. Minimal 15 bis 8 Grad.

Die Wetterlage in Niedersachsen

Im Einflussbereich von Tief "Unai" gestaltet sich das Wetter in Norddeutschland recht unbeständig und für die Jahreszeit eher kühl.

Das Wetter heute

Heute Nachmittag neben Sonnenschein und trockenen Abschnitten zeitweise stark bewölkt, von Nordwesten her einige Schauer, teils kräftig, auch einzelne Gewitter. Im Laufe des Abends langsam von Westen her nachlassende, aber nicht überall abklingende Schauer und Gewitter. Höchstwerte um 17 Grad in Bremervörde bis 20 Grad in Nordhorn, im Oberharz um 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus westlichen Richtungen, besonders in Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Cuxhaven bis 19 Grad in Helmstedt

In der Nacht zum Donnerstag nachlassende und abziehende Schauer, dahinter trocken und Bewölkungsrückgang, teils klar, vereinzelt Nebel. Im Verlauf vor allem westlich der Weser wieder dichtere Wolken und zum frühen Morgen hin zunächst in der Grafschaft Bentheim, anschließend auch im Emsland und Osnabrücker Land aufkommender Regen. Tiefstwerte 15 Grad auf Baltrum bis 8 Grad in Wieda und im Oberharz. Schwacher, an der See anfangs noch frischer und stark böiger, auf Südwest drehender Wind.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag wechselnd, im Verlauf zunehmend stark bis dicht bewölkt, von Westen und Südwesten her aufkommender, teils länger anhaltender, mitunter schauerartig verstärkter und gewittriger Regen. Zuvor von der Elbe und dem Wendland bis zum Harz einige größere Wolkenlücken und teils länger trocken. Höchstwerte 17 Grad in Seesen bis 20 Grad in Lüchow, im Oberharz 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer Wind aus südlichen Richtungen, vor allem im Bergland und an der Nordsee phasenweise starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Freitag ostwärts abziehende Regenwolken, dahinter wechselnd bewölkt und weitere Schauer, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Weitere Aussichten für die kommenden Tage

Am Freitag wechselnd bis dicht bewölkt und zeitweise Schauer und Gewitter. Später vor allem an der Küste einige Aufheiterungen. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger westlicher Wind, Schauer- und Gewitterböen.

Am Sonnabend etwas Sonne, oft wolkig bis stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt kräftige Gewitter, am Abend in vielen Regionen Wetterberuhigung. Höchstwerte 20 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See später auch frischer, von Süd auf Südwest bis West drehender Wind mit Schauer- und Gewitterböen.

