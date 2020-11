So viele Corona-Patienten auf Intensivstationen wie noch nie Stand: 13.11.2020 07:56 Uhr Die Intensivstationen in Niedersachsen sind so voll wie nie zuvor. Weil Corona-Fälle lange medizinisch behandelt werden müssen, werden kaum Betten frei. Gleichzeitig kommen aber immer neue Patienten.

Laut Intensivregister wurden am Donnerstag in Niedersachsen 191 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt - das sind erstmals mehr Menschen als auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr. Während die Kurve der Neuinfektionen allmählich abzuflachen scheint, steigt die Kurve der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter stark an. Denn ein schwieriger Krankheitsverlauf zeigt sich erst ein bis zwei Wochen nach einem positiven Testergebnis. Auch an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wachse die Zahl der Patienten täglich, sagte Professor Matthias Stoll NDR 1 Niedersachsen. Noch laufe die MHH auf Normalbetrieb, man müsse die Lage aber jeden Tag neu bewerten.

Zeigt der Teil-Lockdown Wirkung?

Die sich langsam abflachende Kurve der Neuinfektionen stimmt den Infektiologen Stoll allerdings auch etwas zuversichtlich. Es zeige vor allem, dass die Menschen jetzt vorsichtiger sind. Außerdem glaubt Stoll, dass die strengeren Regeln nun auch Wirkung zeigten. Das lasse hoffen, dass die Infiziertenzahlen bald abfallen. Trotzdem sei weiterhin größte Vorsicht geboten, mahnte er. Anlass zur Entspannung sieht auch Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) nicht. Sie bezeichnete die Lage weiterhin als "sehr, sehr ernst". Es sei jetzt nicht der Zeitpunkt, über Lockerungen nachzudenken. Die Ministerin appellierte an die Menschen, weiterhin vorsichtig und diszipliniert zu sein.

