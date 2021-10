Stand: 06.10.2021 21:16 Uhr So schön ist Niedersachsen - aus der Drohnen-Perspektive

Künstliche Teiche, verbunden durch Flüsse: Was aus der Luft wie in die Natur gemalte Schörkel und Kleckse aussieht, dient der Abwasserreinigung. Und das schon seit mehr als einem Jahrhundert. Die Braunschweiger Rieselfelder sind aber auch ein einzigartiges Biotop, reich an Artenvielfalt. In einer Wochenserie blickt das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen genau auf solche spannenden Orte - mit imposanten Drohnen-Aufnahmen aus der Luft.

VIDEO: Niedersachsen von oben: Die Braunschweiger Rieselfelder (4 Min)

