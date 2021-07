"Smart Cities": Vier niedersächsische Kommunen sind dabei Stand: 19.07.2021 17:32 Uhr Drei Städte und ein Landkreis aus Niedersachsen sind vom Bundesinnenministerium als Modellprojekte für "Smart Cities" ausgewählt worden. Sie erhalten fünf Jahre lang Zuschüsse vom Bund.

Zu den bundesweit 28 ausgewählten Kommunen gehören in Niedersachsen die Städte Einbeck (Landkreis Northeim), Geestland (Landkreis Cuxhaven) und Hildesheim sowie der Landkreis Hameln-Pyrmont. Es sei sehr erfreulich, dass niedersächsische Kommunen bei der Antragstellung so erfolgreich waren, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag.

Förderung für fünf Jahre

"Smart City" steht für die Bewältigung städtischer Herausforderungen mithilfe digitaler Technologien. Digitale Anwendungen können laut Lies entscheidend für den Klimaschutz sein. Dabei müsse die Digitalisierung selbst klimafreundlich werden, etwa durch energieeffiziente und langlebige Produkte und Strom aus erneuerbaren Energien, so der Umweltminister. Aus dem Bundesprogramm werden in den einzelnen Städten und Landkreisen sowohl der Aufwand für die Entwicklung der jeweiligen "Smart City"-Strategie im ersten Förderjahr sowie daraus resultierende Investitionen für weitere vier Jahre mit 65 Prozent bezuschusst.

