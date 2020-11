Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen verboten Stand: 25.11.2020 22:11 Uhr Bund und Länder wollen den Bürgern empfehlen, auf ein Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Diese Ansicht teilen auch die meisten Nutzer der Facebook-Seite von NDR Niedersachsen.

Auf belebten Plätzen und Straßen soll die Verwendung von Pyrotechnik sogar untersagt werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Darauf verständigten sich am Mittwoch die Ministerpräsidenten bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Die örtlichen Behörden sollen demnach die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind verboten. Ein generelles Verkaufsverbot von Böllern ist nicht geplant.

Facebook-Umfrage: Klare Mehrheit für Böllerverbot

Auf der Facebook-Seite von NDR Niedersachsen hat sich eine große Mehrheit für ein Feuerwerks-Verbot zu Silvester ausgesprochen. Knapp 70 Prozent der 4.151 Teilnehmenden gaben in einer Umfrage an, auf Böller zu verzichten, um die Krankenhäuser zu entlasten. 27 Prozent können sich Silvester ohne Feuerwerk nicht vorstellen, rund drei Prozent antworteten, es sei ihnen egal.

Krisenstabsleiter plädiert auf Verzicht

Bereits am Dienstag hatte der Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, dazu aufgerufen, auf Feuerwerk an Silvester möglichst zu verzichten. Auf diese Weise könnten die durch Corona am Limit arbeitenden Krankenhäuser entlastet werden. Da sei zusätzliche Dramatik durch Augenverletzungen und abgerissene Finger nicht sinnvoll, betonte Scholz. Außerdem könnte es bei großen Menschenansammlungen schnell zu Ansteckungen kommen.

