Silvesterbilanz: 43 Angriffe auf Einsatzkräfte in Niedersachsen Stand: 02.02.2025 13:14 Uhr In Niedersachsen gab es in der Silvesternacht 2024/2025 etwas weniger Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste als im Vorjahr. Auch die Zahl der verletzten Einsatzkräfte sank leicht.

Das geht aus Daten des niedersächsischen Innenministeriums hervor. Demnach wurden zum Jahreswechsel 43 gewalttätige Angriffe mit 41 Verdächtigen gezählt. Laut Innenministerium richteten sich die Angriffe gegen 83 Einsatzkräfte: davon 79 Polizisten und 4 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. 17 von ihnen wurden bei den Übergriffen verletzt. Auch diese Zahl ging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.

Behrens: Täter müssen "empfindlich bestraft werden"

Ein Jahr zuvor waren in der Silvesternacht 24 Einsatzkräfte verletzt worden. Damals hatten die Behörden 54 gewalttätige Übergriffe mit 75 Tatverdächtigen gezählt. Betroffen waren den Angaben zufolge 99 Polizisten sowie 16 Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeitende. Die Gesamtzahl der Einsätze in der Silvesternacht sei diesmal geringer gewesen, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Dennoch sei es "beschämend und völlig inakzeptabel, dass Einsatzkräfte überhaupt Gewalt und Aggression erfahren". In vielen Fällen habe die Polizei die Täter identifiziert. "Entscheidend ist nun, dass diese Personen jetzt auch empfindlich bestraft werden und eine klare Antwort des Rechtsstaates erhalten", so Behrens.

