Silvester 2023 in Niedersachsen: Hier ist Feuerwerk verboten Stand: 21.12.2023 09:02 Uhr Wenige Wochen vor den Feiertagen wird das Thema Feuerwerk an Silvester aktueller und damit die Frage - darf man das in Niedersachsen? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

von Margarita Ilieva

Auch in Niedersachsen gilt das Sprengstoffgesetz des Bundes, nach dem das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Reet- und Fachwerkhäusern verboten ist. Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen nur von Erwachsenen am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen können Geldbußen bis zu 50.000 Euro oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren drohen.

Insel bittet, komplett auf Feuerwerk zu verzichten

In einigen Städten und Gemeinden, wie zum Beispiel in Northeim, führen die gesetzlichen Regelungen dazu, dass in ganzen Innenstädten oder Ortskernen kein Feuerwerk gezündet werden darf - weil nirgends die Sicherheitsabstände zu den historischen Fachwerkgebäuden eingehalten werden können. Die Inselgemeinde Langeoog dagegen bittet darum, überall auf private Feuerwerke zu verzichten. Laut Gesetz können zuständige Behörde aber auch zusätzlich zu den allgemeinen Regeln anordnen, dass pyrotechnische Gegenstände in bestimmten Teilen von Gemeinden nicht abgebrannt werden dürfen.

Nach Corona sind die Auflagen unterschiedlich

Während in der Coronavirus-Pandemie ein weitestgehender Böllerverbot sowohl Großstädte wie Hannover und Göttingen, aber auch kleinere niedersächsische Gemeinden umfasste, fallen die Auflagen in diesem Jahr unterschiedlich aus. Der NDR Niedersachsen hat bei mehreren Kommunen nachgefragt, wie eine Regelung für Feuerwerksverbotszonen aussieht - hier eine Übersicht.

Karte: Karte: Hier ist das Silvesterfeuerwerk verboten

Feuerwerks- und Böllerverbot: In diesen Städten gibt es an Silvester Einschränkungen

Goslar: Die Stadt Goslar erlässt wie in den Vorjahren zum Schutz der Altstadt vorsorglich ein Abbrennverbot. Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen wegen der besonderes Brandempfindlichkeit der Gebäude keine pyrotechnischen Gegenstände der Klasse II - wie Kleinfeuerwerk, Raketen oder Knallkörper - abgebrannt werden. Ebenfalls verboten ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. Welche Bereiche genau das sind, hat die Stadt auf ihrer Internetseite aufgeführt. Wer trotz des Verbots zündelt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Lüneburg: Gemütlich statt laut soll es in der Hansestadt Lüneburg in diesem Jahr zugehen. Daher gilt ein Feuerwerksverbot in der gesamten Innenstadt sowie auf dem Kalkberg. Zum Schutz der Altstadt und der Natur ruft die Hansestadt zur Einhaltung der Auflagen auf und begrüßt das Feiern "gemütlich mit Wunderkerzen und Sektglas in der Hand statt mit lauter Knallerei", wie es auf der Webseite der Stadt heißt.

Celle: Das im Sprengstoffgesetz verankerte Verbot des Zündens von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Fachwerkhäusern sowie in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie Reetdachhäusern gilt in Celle nicht nur rund um Silvester, sondern ganzjährig. Das Verbot gilt im sogenannten Inneren Ring, also im Bereich, der von den Straßen Südwall, Kleiner Plan, Am Heiligen Kreuz, Schuhstraße, Kanzleistraße und Schlossplatz umschlossen wird.

Hannover: Auch dieses Jahr dürfte es in Hannovers Innenstadt aus Sicherheitserwägungen wieder ein Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern geben, heißt es aus der Pressestelle der Landeshauptstadt. Der genaue Bereich sei noch nicht festgelegt, die Regelungen würden jedoch voraussichtlich im wesentlichen denen der Vorjahre entsprechen. Die Verbotszone in Hannover umfasste zum vergangenen Jahreswechsel: Opernplatz, Kröpcke, Karmarschstraße, Platz der Weltausstellung, Georgstraße bis zum Steintor sowie Bahnhofstraße, Ernst-August-Platz und Raschplatz.

Hameln: In Hameln wird auch zum Jahreswechsel 2023/24 ein Böller- und Feuerwerkverbot in der Altstadt gelten. Wie im vergangenen Jahr gilt die Regelung für den gesamten Bereich, der von Thiewall, Kastanienwall, Ostertorwall, Münsterwall und der Weser umschlossen wird. Anders als im vergangenen Jahr sind Böller und Feuerwerk auch auf der Klüt, dem Hamelner Hausberg, verboten. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Hildesheim: In folgenden Gebieten mit Fachwerkhäusern ist besonders auf die gesetzliche Regelung zu achten: Kesslerstraße, Lappenberg, Brühl und Marktplatz. Aber nicht nur in der Innenstadt und in Gebieten mit geschlossener Fachwerkbebauung darf kein Feuerwerk entzündet werden, sondern auch nicht in der Nähe von einzeln stehenden Fachwerkhäusern. Selbstverständlich sind beim Umgang mit Silvesterböllern oder -raketen Personen- und Sachbeschädigungen auszuschließen. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Göttingen: Zum Schutz von Menschen und Gebäuden gilt zum Jahreswechsel in der gesamten Innenstadt ein Verbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2. Innerhalb der Wallanlagen und auf dem Wall einschließlich des Albani-Parkplatzes darf am Sonntag, 31. Dezember 2023, und am Montag, 1. Januar 2024 kein Feuerwerk der Kategorie F2 gezündet werden. Für die restlichen Tage im Jahr ist das Abfeuern von Produkten dieser Kategorie ohnehin grundsätzlich verboten.

Peine: Aufgrund der Ausschreitungen vergangenes Jahr hat die Stadt Peine für die Südstadt ein Böllerverbot beschlossen. Betroffen ist demnach das Gebiet zwischen Herner-Platz, Feldstraße, Wiesenstraße, Fuhsering, Kirchhofstraße, Braunschweiger Straße, Parkplatz Osterstraße und Gerhard-Lucas-Meyer-Straße. Das Verbot gelte auch für die gesamte Nord-Süd-Brücke, von der Kreuzung Woltorfer Straße/Richard-Langeheine-Straße bis zur Kreuzung Ilseder Straße/Feldstraße.

Kein Böllern in der Nähe von Fachwerkhäusern

In vielen anderen Städten wie Osnabrück, Oldenburg, Stade und Buxtehude gelten lediglich die gesetzlichen Einschränkungen, das heißt: Verbot von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern.

Weitere Informationen Trotz Ausschreitungen: Behrens gegen Böllerverbot an Silvester Eine Mehrheit der Menschen gehe friedlich und verantwortlich mit Feuerwerk um, sagte Niedersachsens Innenministerin. (27.11.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.11.2023 | 19:30 Uhr