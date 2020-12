Silvester 2020: Kleiner Kreis statt großer Party Stand: 31.12.2020 17:32 Uhr Die große Party zum Jahresabschluss? Der gediegene Spieleabend mit Freunden? Das muss dieses Jahr an Silvester wegen Corona ausfallen. Manch einer disponiert um. Andere blicken zurück.

So wie etwa Torsten Hacke aus Meinersen (Landkreis Gifhorn). Der 55-Jährige Bäcker hat für dieses spezielle Silvester eine alte Tradition wiederaufleben lassen. In den vergangenen Jahren hat er regelmäßig privat gefeiert, „mit bis zu 60 Menschen im Kulturzentrum“. Weil das nun nicht geht, "feiern wir wieder so, wie früher - als die Kinder noch kleiner waren", sagt er im Telefongespräch mit NDR.de. Hacke hatte sich auf einen Facebook-Aufruf von NDR Niedersachsen gemeldet.

Frischer Kaffee um Mitternacht

Im Hause Hacke heißt das: Gemeinsam mit seiner Frau, der 22-jährigen Tochter und seinem 20-jährigen Sohn gibt es zuerst Raclette mit einem speziellen Brot aus der eigenen Bäckerei. Gegen Mitternacht stehen dann verschiedene Sorten Berliner - natürlich aus der eigenen Bäckerei - samt frisch gekochtem Kaffee auf dem Silvester-Menüplan. Anders als sonst dürfte es diesmal früher ins Bett gehen. "Sonst haben wir uns das Feuerwerk angeschaut und mit den Nachbarn angestoßen - das wird ja jetzt wohl alles nichts", so Hacke.

"Dann müssen wir halt nicht bis 0 Uhr wach bleiben"

Auch andere Menschen im Lande gehen mit den Corona-Einschränkungen nüchtern-gelassen und verantwortungsvoll um. Insbesondere im Vergleich zum Weihnachtsfest teilen allerdings viele Facebook-User mit, dass sie keine großen Unterschiede zu den Vorjahren erwarten. So wie etwa Anja Pache. Der Jahreswechsel werde "nicht viel anders als sonst auch". Dass es aufgrund der Feuerwerks-Einschränkungen gegen Mitternacht am Himmel vielleicht nichts zu gucken gibt, macht ihr nichts aus. "Auch gut, dann müssen wir nicht bis 0 Uhr wach bleiben und unser Hund ist ebenfalls entspannt und zufrieden", schreibt sie via Facebook - und nimmt sich vor: "Vielleicht denke ich heute auch mal etwas intensiver an all die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, hungern und ohne jegliche medizinische Versorgung sind. Dann werde ich mir überlegen, ob meine Frustrationstoleranz einfach nur sehr hoch oder normal ist gegenüber allen, die nur am Plärren und Jammern sind."

Wie feiern Sie Silvester? Weitere Reaktionen aus dem Netz Nani Brauti Brautschek

"Im Wohnzimmer...im Kinderzimmer...in der Küche...im Bad... Wir werden spontan sein. Hauptsache, die Musik ist zu hören und Töchterchen und ich können tanzen. Hauptsache gesund und immer gut drauf." Bine Krüger

"Mit NDR 3, es gibt zwei Ohnsorg-Theater-Stücke, die ich zwar schon kenne, aber sehr liebe, vor allem 'Tratsch im Treppenhaus' - Heidi Kabel ist hier einfach klasse. Ein schönes Glas Wein gehört dann auch dazu. Dann gucke ich noch, ob das neue Jahr pünktlich anfängt, und freue mich dann auf das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein, geht dieses Jahr nicht anders."



Corinna Monecke

"So wie jedes Jahr mit meinem Mann und den Kindern, Fondue, ein Film, viele Chips und Gummibärchen, um Mitternacht mit Kindersekt anstoßen, Kinderfeuerwerk im Garten abbrennen und um 1 ins Bett."



Nadine Kühn

"Pizza bestellen, Dinner for one gucken, später ein Feuer machen und Stockbrot backen, Glühwein trinken und Musik hören. Und gucken was manche noch für Reste im Keller haben. Eigentlich wären wir jetzt im Urlaub"



Sylke Strohmeyer

"Mit Mittelohr-Entzündung auf dem Sofa.Eigentlich wie immer sehr ruhig. Um 0.00 Uhr die Katze beruhigen und dann ab ins Bett."



Anna Jedamczyk

"Bei uns wird Silvester genauso wie immer. Mein Mann, mein Sohn und ich genießen leckeres Raclette, schauen einen Film, spielen Spiele, kuscheln und um Mitternacht werfen wir Zettel mit Wünschen, Träumen oder Dingen, die wir loswerden wollen, ins Feuer unseres Gartenofens und sehen zu, wie unsere Wünsche als Rauchschwaden in den Himmel aufsteigen."



Tanja Stahl-Beckmann

"Gar nicht groß. Wir haben uns essen beim Griechen bestellt und werden zuhause essen.Vorher noch 'Dinner for One' und 'Ein Herz und eine Seele' gucken. Außerdem darf ich mich zu den glücklichen Menschen zählen, die morgen arbeiten dürfen und dann auch noch Frühdienst. Ich bin Fachkraft (Krankenschwester) und arbeite in einem Altenheim. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr." Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Virtuelles Anstoßen

Auf die Technik setzt Andi Brown. Zur kleinen Feier mit dem Sohn will er die Großeltern zumindest virtuell per Video-Chat dazu holen: So werde man gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen können. "Auf das es besser werden wird, als 2020", schreibt Brown. Tina Pruin setzt dagegen voll auf Gemütlichkeit - mit Hausanzug, Tapas und einem ausgedehnten Filmabend mit der "Herr der Ringe"-Trilogie. "Zum Feiern haben wir keine Lust... wozu auch?", schreibt sie.

"Das Feuerwerk wird mir fehlen"

Betont nüchtern geht Anja Steg mit dem besonderen Jahreswechsel um. Schon seit Jahren feiere sie mit ihrem Mann gemütlich zu Hause. Weil dieser an Neujahr zudem arbeiten müsse, "passen wir uns an", schreibt sie. Doch es gibt auch Wehmut: "Das Feuerwerk wird mir sehr fehlen", so Steg. Ihre Lösung: Wunderkerzen.

Der NDR in Niedersachsen wünscht allen Menschen im Lande einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2021 | 00:00 Uhr