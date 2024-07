Seit heute: Krankenkassen zahlen Mammografie für Frauen bis 75 Stand: 01.07.2024 12:51 Uhr Die Krankenkassen haben die neue Altersgrenze akzeptiert: Seit heute wird das Screening zur Erkennung von Brustkrebs für Frauen bis 75 Jahre bezahlt. Auch dank der Landfrauen in Friesland.

Bisher laden Krankenkassen nur Frauen bis zum Alter von 70 Jahren zu einem Mammografie-Screening ein. Das soll sich nun für die 2,5 Millionen Frauen zwischen 70 und 75 Jahren in Deutschland ändern. Die Entscheidung hatte der Bundesausschuss der Krankenkassen und Kassenärzte im vergangenen Jahr getroffen.

Mammografie-Servicenummern für den Norden

Mammografie-Referenzzentrum Nord in Oldenburg (0441) 30 93 08 40

(0441) 30 93 08 40 Niedersachsen und Bremen (0421) 36 11 51 47

(0421) 36 11 51 47 Hamburg (040) 471 10 02 50

(040) 471 10 02 50 Schleswig-Holstein (04551) 89 89 00

(04551) 89 89 00 Mecklenburg-Vorpommern (0385) 489 36 12 12

Übergangsregelung zur Erkennung von Krebs

Bevor auch Frauen ab 70 Jahren automatisch eine Einladung mit Terminvorschlag zum Screening erhalten, sind "umfangreiche Vorbereitungen und Anpassungen des derzeitigen Angebots notwendig", heißt es vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Um Frauen dennoch möglichst schnell eine Screening-Teilnahme zu ermöglichen, gibt es eine Übergangsregelung: Frauen im Alter von 70 bis 75 Jahren können ab sofort bei den Zentralen Stellen alle zwei Jahre einen Mammografie-Termin vereinbaren.

Landfrauen kämpfen seit 2019 für Anhebung der Altersgrenze

Acht Frauen des Kreislandfrauenverbandes Friesland-Wilhelmshaven hatten im November 2019 eine Petition erfolgreich in den Bundestag eingebracht. Eine von ihnen ist Birgit Kampen-Neumann, Radiologie-Assistentin aus Ostfriesland. Sie hatte es immer als Ungerechtigkeit empfunden, dass die Frauen, die sie jahrelang untersucht hatte, nach ihrem 69. Geburtstag nicht mehr am Früherkennungsprogramm teilnehmen durften. Besonders bitter sei es dann gewesen, erzählt sie, wenn diese Frauen zwei, drei Jahre später mit einem deutlich spürbaren Knubbel in der Brust in die Praxis gekommen seien. Meist seien Operationen kaum noch zu vermeiden gewesen und die Aussicht auf Heilung deutlich schlechter, sagt Kampen-Neumann.

Leitlinien empfehlen seit 2021 Ausweitung des Screenings

Die EU-Kommission empfiehlt seit März 2021 in ihren Leitlinien, die Altersgrenzen für das Früherkennungsprogramm auszuweiten. Der Ausschuss der Kassen und Kassenärzte hatte vor der Initiative der Landfrauen selbst an einer Möglichkeit gearbeitet, die Altersgrenze anzuheben. Die Petition hatte diesen Prozess bestärkt. "Unter dem Motto '75 ist die neue 70' haben wir keinen Zweifel daran, dass diese Anhebung der Altersgrenze sinnvoll ist", sagte Monika Lelgemann, Fachärztin für Anästhesie, die im Bundesausschuss sitzt.

Jede achte Frau von Brustkrebs betroffen

Brustkrebs ist nach wie vor die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Rund jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen, heißt es beim Krebsinformationsdienst.

