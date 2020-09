Stand: 15.09.2020 20:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sechswöchige Probephase für Fans in Stadien

Wenige Tage vor Beginn der neuen Fußball-Bundesligasaison haben sich die Bundesländer auf einheitliche Regeln für Publikum in den Stadien geeinigt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Niedersächsischen Landtag am Dienstagabend darüber unterrichtet, dass es für Zuschauer bei Sportgroßveranstaltungen einen sechswöchigen Probebetrieb geben wird. "Das regionale Pandemiegeschehen muss die Grundlage des Ganzen sein", sagte Weil.

VIDEO: Weil: Probelauf für Zuschauer bei Sportveranstaltungen (6 Min)

Weil: Blaupause für andere Großveranstaltungen

Weil betonte, dass diese Entscheidung nicht ausschließlich für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten gelte, und "dass diese Maßstäbe Blaupausen für die Beurteilung aller anderer Großveranstaltungen dieser Art sein könnten. "Das gilt dann insbesondere auch im Kulturbereich", sagte er weiter. "Wir werden uns Mühe geben, die Entscheidung schnellstmöglich in die Praxis umzusetzen."

Eintrittskarten ausschließlich personalisiert

Die Länder haben in diesem Zusammenhang beschlossen, dass der Test von diversen Maßnahmen flankiert und wissenschaftlich begleitet wird. Zunächst ist eine Auslastung von höchstens 20 Prozent der Kapazitäten erlaubt. "Eine Zulassung von Zuschauern erfolgt in der Regel nicht mehr, wenn in der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern am Austragungsort der Wert von größer 35 worden ist", berichtete Weil. Dazu seien die Zahlen des Robert-Koch-Instituts maßgeblich. Karten dürfen ausschließlich personalisiert verkauft werden.

