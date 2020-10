Sechs Regionen in Niedersachsen über Corona-Grenzwert Stand: 11.10.2020 15:17 Uhr In Niedersachsen überschreiten sechs Regionen die 7-Tages-Inzidenz. Neben Vechta, Cloppenburg, Grafschaft Bentheim und dem Emsland im Westen sind die Wesermarsch und die Stadt Delmenhorst betroffen.

Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der betroffenen Regionen am Sonntag damit um eine: Am Sonnabend hatten lediglich fünf Gebiete den kritischen Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Am Sonntag lag dann auch Vechta mit 50,4 wieder knapp über dem Grenzwert, nachdem er dort zuvor leicht darunter gesunken war.

Videos 1 Min Landkreis Osnabrück: Corona-Ausbruch Bad Essener Altenheim Mehr als 40 Menschen sind betroffen. Es handelt sich um Bewohnerinnen und Bewohner sowie um Teile der Belegschaft. 1 Min

Landkreis Osnabrück bald auch über dem Grenzwert?

Nach den Zahlen, die dem Gesundheitsministerium am Sonntag vorlagen, verzeichnete den höchsten Wert der Landkreis Cloppenburg mit 103,7, gefolgt von der kreisfreien Stadt Delmenhorst (90,3). Dann folgen die Landkreise Grafschaft Bentheim (70,0), Emsland (52,6) und Wesermarsch (51,9). Nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Bad Essen muss zudem der Landkreis Osnabrück befürchten, demnächst den kritischen Grenzwert zu überschreiten. In ganz Niedersachsen stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen am Sonntag um 265 auf insgesamt 22.921 Fälle. Der 7-Tages-Inzidenzwert stieg von 20,4 am Sonnabend auf 21,0.

Delmenhorst meldet Höchststand von 135,4

Angespannt bleibt die Lage in Delmenhorst. Die von der Stadt selbst am Sonntag gemeldeten Zahlen sind noch einmal deutlich höher als die des Landes: Demnach wurden seit Sonnabend 15 weitere Personen positiv getestet, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 117,1 auf 135,4. Die Unterschiede gegenüber den offiziellen Angaben des Landes erklärt die Stadt mit Verzögerungen durch die Übermittlungen. Im Gegensatz zu den übrigen betroffenen Region ist in Delmenhorst der Auslöser für die rasant steigenden Zahlen unbekannt. Laut Gesundheitsamt gibt es nicht das eine Ereignis, dass dafür gesorgt hat, dass die Zahlen rasant steigen. Der Krisenstab geht davon aus, dass das Virus aus den Corona-Hotspots im Umland eingeschleppt wurde. In den übrigen Regionen sind die Ursachen dagegen klar: Unter anderem in Cloppenburg und im Emsland sind sie auf Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen zurückzuführen, im Landkreis Vechta gibt es unter anderem viele Infektionen in einem Seniorenheim. Im Landkreis Wesermarsch treten die Infektionen vor allem in der Gemeinde Lemwerder auf.

