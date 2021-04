Sechs Millionen Euro für fünf Wasserstoff-Projekte im Land Stand: 23.04.2021 14:15 Uhr Mit sechs Millionen Euro fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur von Mai an fünf Projekte zu klimafreundlichem grünen Wasserstoff.

Rund 1,2 Millionen Euro bekommen die fünf Forschungsverbünde jeweils in einem ersten Schritt für die kommenden drei Jahre, heißt es in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht worden ist. "Grüner Wasserstoff ist ein unverzichtbarer Baustein für die Energiewende und den Klimaschutz", sagte der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). "Wichtig ist, dass die Projekte in enger Zusammenarbeit mit den Industriepartnern umgesetzt werden. Damit beschleunigen wir den Innovationsprozess und fördern den schnellen Transfer der Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft."

Videos 2 Min Wasserstoff - Energieträger der Zukunft Um größere Mengen von Wasserstoff zu lagern, nutzt man große Salzkavernen auf See und an Land. Dies wird bei Oldenburg erprobt. (18.12.20) 2 Min

500.000 Euro für Ausarbeitung von Forschungsansätzen

Die erste Phase der Ausschreibung war Anfang Juli 2020 an den Start gegangen. Rund 500.000 Euro hatten die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Ausarbeitung detaillierter Forschungsansätze erhalten. Jetzt sollen die Verbünde ihre Forschungsideen konkret umsetzen, um das Marktpotenzial von Wasserstoff zu erschließen.

Bund fördert Wasserstoff mit Milliardenpaket

Um Wasserstoff als Energieträger nutzen zu können, muss Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Der Bund hat in seinem in der vergangenen Woche vorgestellten Konjunkturpaket beschlossen, für Forschung und Entwicklung sowie die wirtschaftliche Nutzung von Wasserstoff insgesamt neun Milliarden Euro bereitzustellen.

