Schwierige Rettungsaktionen: Zwei Pferde fallen in Wassergräben Stand: 09.11.2024 17:03 Uhr In den Landkreisen Ammerland und Osnabrück ist jeweils ein Pferd in einen Graben gefallen. In Fürstenau bei Osnabrück befreite die Feuerwehr ein 30-jähriges Tier aus einer misslichen Lage.

Bei Rastede im Ammerland hat vermutlich ein Traktor ein Pferd am Samstag dermaßen verschreckt, dass es seine Reiterin abwarf und in einen Wassergraben rutschte. Das teilte die Polizei mit. Mehreren Einsatzkräften der Feuerwehr aus Westerstede gelang es nach rund 90 Minuten, das Pferd aus dem Graben zu ziehen. Die Reiterin sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Ausflug vom Gnadenhof endet im Graben

Ein 30 Jahre altes Pferd musste in Fürstenau bei Osnabrück gerettet werden. Das betagte Tier war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers offenbar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem in der Nähe liegenden Gnadenhof entlaufen und in einen rund zwei Meter tiefen Wassergraben gestürzt. Wegen des sehr matschigen Untergrunds sei die Bergung schwierig gewesen. Mit Unterstützung eines Tierarztes und des Eigentümers sei es schließlich gelungen, das Pferd aus dem Graben zu ziehen.

