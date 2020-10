Schwere Corona-Verläufe in Niedersachsen nehmen zu Stand: 23.10.2020 11:23 Uhr Mit der immer schneller wachsenden Zahl von Corona-Infizierten in Niedersachsen müssen auch immer mehr Patienten in Krankenhäusern behandelt werden. Auch schwere Verläufe nehmen deutlich zu.

In den Kliniken in Niedersachsen war die Zahl der Covid-19-Patienten, die aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufs künstlich beatmet werden müssen bis Anfang Oktober stabil. Zwischen zehn und 20 Fälle seien es über lange Zeit gewesen, sagte der Chef des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, im Interview mit dem NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen". 18 Patienten seien am 5. Oktober beatmet worden. Eine Woche später, am 12. Oktober, seien es 22 Patienten gewesen, noch eine Woche später, am 19. Oktober, bereits 31 und am 22. Oktober war die Zahl auf 42 gestiegen. Dies beschreibe eine steigende Kurve, die mit der Entwicklung der Infektionen vor vier Wochen zusammenpasse, sagte Scholz. Auch bei den beatmeten Patienten zeige sich ein exponentielles Wachstum.

Schnell handeln, bevor Krankenhäuser überfüllt sind

Bis sich die Infektionszahlen in den Krankenhäusern bemerkbar machen, vergehen laut Scholz etwa vier Wochen. Deshalb sei es wichtig, frühzeitig Maßnahmen auf den Weg zu bringen - und nicht erst dann, wenn bereits viele Corona-Patienten im Krankenhaus sind. "Wenn ich dann irgendwann reagiere und anschließend die Infektion noch vier Wochen weiter fröhlich vor sich hinwächst, dann ist es zu spät."

Kliniken in Niederlanden kommen an ihr Limit

In Niedersachsens Nachbarland, den Niederlanden geraten mittlerweile viele Krankenhäuser an ihr Limit. Dort ist fast jedes zweite Bett auf Intensivstationen mit einem an Covid-19-Patienten belegt. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben bereits ihre Hilfe angeboten und sich bereit erklärt, Patienten aus dem Nachbarland in den hiesigen Kliniken aufzunehmen.

