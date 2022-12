Schweinemast: Jeder zehnte Betrieb in Niedersachsen gibt auf Stand: 09.12.2022 12:13 Uhr Im Vergleich zum Vorjahr haben 500 Schweinehalter aufgegeben. Seit 2012 hat sich die Zahl der Betriebe sogar nahezu halbiert. Dabei werden die verbleibenden Schweinemast-Betriebe immer größer.

Damit setze sich der rückläufige Trend fort, teilte das Amt am Freitag mit. Der Bestand der Tiere sei im Vergleich zu vergangenem November demnach um fast neun Prozent auf nun 7,1 Millionen Schweine zurückgegangen. Das sei der niedrigste Bestand seit 2012. Seitdem sei die Zahl der Schweine im Land um fast 22 Prozent zurückgegangen.

Trend zu Massentierhaltung hält an

Während die Zahl der Tiere in den vergangenen zehn Jahren um gut ein Fünftel zurück ging, hat sich die Zahl der Schweinemast-Betriebe in Niedersachsen von rund 7.800 auf 4.200 nahezu halbiert. Die durchschnittliche Größe der Betriebe ist also wiederrum gewachsen - auf nun 1.684 Tiere pro Betrieb. Vor zehn Jahren zählte der durchschnittliche Mastbetrieb in Niedersachsen 1.052 Schweine. Damit zeige sich wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft auch ein Trend zu weniger Betrieben mit jeweils mehr Tieren.

Deutlich weniger Zuchtsauen

Mit einem Minus von 16 Prozent ging die Anzahl der Zuchtsauen verglichen mit November vergangenen Jahres überdurchschnittlich stark zurück, wie es weiter hieß. Diesen Monat seien noch rund 359.800 Zuchtsauen gehalten worden. Die Anzahl an Ferkeln sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11 Prozent auf rund 1,8 Millionen.

