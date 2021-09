Schweinekrise: Niedersachsen fordert Schulterschluss Stand: 28.09.2021 11:26 Uhr Bei der Agrarministerkonferenz in Dresden (AMK) will Niedersachsen sich für den Schweinemarkt einsetzen. Verbesserungsbedarf sieht das Land auch für Milchviehbetriebe in Zusammenhang mit Öko-Regeln.

Die Situation auf dem Schweinemarkt sei weiterhin dramatisch, teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Um Strukturbrüche zu verhindern, sei ein Schulterschluss aller Marktpartner notwendig. In einer entsprechenden Beschlussvorlage werde sich das Land Niedersachsen dafür bei der am Donnerstag beginnenden AMK einsetzen.

Videos 1 Min Otte-Kinast: "Wir brauchen einen Schulterschluss" Der Schweinefleisch-Preisverfall lasse sich nur gemeinsam bekämpfen, so die Ministerin nach einem digitalen Krisengipfel. (06.09.2021) 1 Min

Land setzt auf "5D-Strategie"

Die heimische Schweinefleischerzeugung solle mit der "5D-Strategie" erhalten werden. Die Ware soll demnach von der Geburt bis zum Fleischtresen nach fünf hohen Standards aus Deutschland kommen und dort verarbeitet werden. Weitere Bestandteile der Vorlage sind den Angaben zufolge eine Öffnung der Preismaske nach unten, die Überarbeitung von Vertragsmodellen sowie eine Überprüfung der neuen Umsatzsteuerregelungen.

Otte-Kinast sieht Grünlandbetriebe benachteiligt

In einer weiteren Beschlussvorlage für die AMK plädiert das Land für die Einführung zusätzlicher Öko-Regelungen für Milchviehbetriebe bei der nationalen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Intensiv wirtschaftende Grünlandbetriebe sollen so unterstützt werden. Ansonsten würden sie Direktzahlungen verlieren, weil es ihnen kaum möglich sei, von geplanten Öko-Regelungen zu profitieren, so Agrarministerin Barbara Otte-Kinast. "Das erzeugt eine Unwucht, die wir so nicht hinnehmen können", sagte die CDU-Politikerin.

Absprache mit drei Bundesländern

Der Antrag wird von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Die Länder hatten sich im Vorfeld der AMK in einer von Otte-Kinast initiierten Videokonferenz darauf verständigt. In dem Antrag wird vorgeschlagen, eine nachhaltige Bewirtschaftung des Dauergrünlands zu entlohnen und andererseits den gesellschaftlich gewollten Weidegang von Milchkühen besonders zu berücksichtigen.

