Schweinebestand im Land: Mehr Tiere, weniger Betriebe Stand: 04.08.2021 14:34 Uhr In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Nutztierhaltung in Niedersachsen verändert, teilt das Landesamt für Statistik (LSN) mit. Demnach gibt es mehr Schweine und Legehennen.

Der Bestand an Rindern hat sich zwischen 2010 und 2020 laut Landwirtschaftszählung indes leicht verringert. Weil der Stichtag der 1. März war, sind Effekte der Corona-Pandemie noch nicht in der Statistik enthalten, hieß es in einer Mitteilung des LSN.

Entwicklung des Bestands von Nutztieren in Niedersachsen

2010 2020 Schweine 8,6 Millionen 9,4 Millionen Legehennen 13,2 Millionen 22,1 Millionen Rinder 2,7 Millionen 2,5 Millionen

Zahl der Schweine-haltenden Betriebe sinkt fast um die Hälfte

Bei den Schweinen habe sich der Bestand erhöht, die Zahl der Betriebe sei in dem benannten Zeitraum allerdings von 11.707 auf 6.820 geschrumpft. Freilandhaltung spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Nur 0,6 Prozent der Tiere hätten Zugang zu einer Freifläche. Zudem sei die Haltung auf - von Tierschützern wegen der Verletzungsgefahr kritisierten - sogenannten Vollspaltenböden von 67 auf 80 Prozent ausgebaut worden.

Weitere Informationen Zukunft der Landwirtschaft: Landtag diskutiert Höfesterben Die Opposition kritisiert, dass die Landesregierung die Schließung vieler Betriebe in Kauf nehme und nichts unternehme. (07.07.2021) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.08.2021 | 16:00 Uhr