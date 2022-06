Schweinebauern in Niedersachsen: Jeder Zehnte gibt auf Stand: 14.06.2022 10:51 Uhr Landwirte, die Schweine halten, stehen unter massiven Druck. Viele halten dem nicht mehr stand und hören auf. Heute treffen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Osnabrück.

Die Schweinehalter in Niedersachsen stecken in einer tiefen Krise, immer mehr sehen sich gezwungen, ihren Betrieb aufzugeben. Die Corona-Pandemie und die afrikanische Schweinepest haben die Preise nach unten getrieben, und der Ukraine-Krieg hat jetzt auch noch die Futterkosten explodieren lassen. Allein in den letzten zwölf Monaten musste jeder zehnte Schweinebetrieb in Niedersachsen aufgeben.

"Schuld sind die ganzen Auflagen"

Ferkelerzeuger Bernhard Thelen aus Freren ist einer von ihnen. Bis Ende letzten Jahres hat er 250 Sauen gehalten. Jetzt stehen seine Ställe leer. Geschuldet sei das den ganzen Auflagen, sagt Thelen. Bis zuletzt haben seine Eltern mit auf dem Betrieb gearbeitet, sagt Thelen. Jetzt gibt er den über Generationen gewachsenen Familienbetrieb schweren Herzens auf. "Eigentlich ist man mit Leidenschaft Bauer, aber irgendwann haben wir gesagt, es geht nicht mehr. Man hat den Betrieb ja eigentlich von den Eltern geliehen, um ihn später weiterzugeben. Und nicht, um ihn jetzt einfach auslaufen zu lassen."



Interessenvertreter: Pro Schwein fehlen 70 Euro für Kostendeckung

Die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest haben den Landwirten zu schaffen gemacht. Und jetzt kommt noch die Inflation. Laut Torsten Staack von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter führt das dazu, dass weniger Fleisch gekauft wird. Staack befürchtet, dass sich der Effekt verstärkt und immer mehr ausländisches Fleisch in den deutschen Markt drängt. "Wir befinden uns ja in einen europäischen Binnenmarkt. Das heißt wir haben freien Warenverkehr", sagt Staack. "Und wenn sich hier die Produktion immer weiter verteuert, dann es ist klar, dass die hiesigen Bauern Nachteile gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern haben." All das, was an Beständen hier abgebaut wurde, sei eins zu eins im Sauenbereich in Spanien wieder aufgebaut worden. Pro Schwein fehlten 70 Euro, um kostendeckend zu wirtschaften, so Staack.

