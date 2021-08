Schulstart: Große Impfaktion für Kinder und Jugendliche Stand: 20.08.2021 15:12 Uhr Am 30. August beginnt in Niedersachsen die von der Landesregierung angekündigte Impfwoche für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Auch an Schulen wird geimpft.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zeigte sich erfreut: Viele Schulen wollten sich beteiligen. Schülerinnen und Schülern könne man nun "ein niedrigschwelliges Angebot machen", so Tonne. Die meisten jungen Menschen "sind sich auch klar darüber, dass eine hohe Impfquote bei Jugendlichen ab zwölf Jahren hilft, den Präsenzunterricht zu sichern und darüber hinaus Freiheiten in Freizeit, Sport und Kultur zu sichern."

Kritik an Impfung in Schulen: Druck auf Schüler?

An den geplanten Impfungen in Schulen gibt es allerdings Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) etwa befürchtet Diskussionen mit Impfgegnerinnen und -gegnern an Schulen und Gruppenzwang. Schülerinnen und Schüler würden indirekt unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen. Ähnliche Argumente äußerten Kinder- und Jugendärzte. Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, widerspricht: "Damit wird kein Druck erzeugt, sondern damit werden Möglichkeiten erzeugt." Wenn die gesellschaftliche Diskussion um das Impfen auch an die Schulen getragen werde, sei das zudem auch "im Sinne des pädagogischen Auftrags".

Geimpft wird, "wo sich die jungen Menschen aufhalten"

Dass die Impfung der Jugendlichen überhaupt vorangetrieben wird, trifft hingegen auf breite Zustimmung auch bei Lehrerverbänden. Die Landesregierung hofft, der Impfkampagne durch die Aktionswoche neuen Schwung zu verleihen. Geimpft wird unter anderem in den Impfzentren, aber auch in Freizeitheimen und Jugendzentren, auf Sportplätzen und in Innenstädten. "Genau dort, wo sich die jungen Menschen aufhalten", so Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Die Impf-Sonderaktion geht bis zum 6. September.

Landesregierung zur Impfung Minderjähriger "Wichtig ist, dass die Entscheidung über die Durchführung einer Impfung bei minderjährigen Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren durch die oder den Sorgerechtsberechtige/n oder die sorgerechtsberechtigen Personen gemeinsam getroffen wurde. Aus diesem Grund muss der oder die Jugendliche zu beiden Impfterminen in Begleitung mindestens einer sorgeberechtigen Person erscheinen (...). Die sorgeberechtigte Person muss durch ihre Unterschrift versichern, dass die jeweils weitere sorgeberechtigte Person ebenfalls mit der Impfung einverstanden ist."



Behrens: Impfwunsch in den Familien ist groß

Niedersachsen zählt laut Gesundheits- und Kultusministerium Behrens bei den geimpften Kindern und Jugendlichen mit einer Quote von 32,2 Prozent Erstimpfungen und 17 Prozent Zweitimpfungen zu den bundesweiten Spitzenreitern. Davon, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf nun ohne Einschränkung empfiehlt, verspricht sich die Landesregierung eine steigende Nachfrage. "Unsere Zahlen zeigen, dass der Wunsch nach einer Impfung in den Familien groß ist", so Behrens.

Landeselternrat: Sicheren Präsenzunterricht gewährleisten

Laut Robert Koch-Institut ist die vierte Corona-Welle bereits da. In Niedersachsen liegt die Inzidenz demnach bei 35,5 (Freitag). Mit 46,3 Prozent sei sie bei den vielfach noch nicht geimpften 12- bis 17-Jährigen besonders hoch. Beim Landeselternrat Niedersachsen wachsen angesichts des bevorstehenden Schulstarts die Sorgen. "Die Pandemiefestigkeit unserer Schulen wird nicht allein durch die veränderte Stiko-Empfehlung zu erreichen sein", heißt es in einer Mitteilung von Freitag. Der Landeselternrat fordere "Bund, Land und Kommunen dazu auf, durch ein gemeinsam abgestimmtes Handeln endlich sicheren Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten". Die Umsetzung eines wirksamen Infektionsschutzes in den Bildungseinrichtungen sei wichtiger denn je.

