Schulstart: FDP fordert mehr Schutz, VBE einen Notfallplan Stand: 07.01.2022 15:26 Uhr Am Montag kehren Niedersachsens Schüler aus den Weihnachtsferien zurück in den Unterricht - in den meisten Fällen in Präsenz. Die FDP fordert weitere Schutzmaßnahmen, der Verband VBE Notfallpläne.

Nach Ansicht der FDP müssen Schülerinnen und Schüler besser vor der Omikron-Welle geschützt werden. Der bildungspolitische Sprecher der Liberalen, Björn Försterling, fordert unter anderem, dass Kinder und Jugendliche den gesamten Januar über täglich einen Corona-Test machen, unabhängig vom Impfstatus. Dafür sollten qualitativ hochwertige Tests beschafft werden, um falsche Ergebnisse zu vermeiden. Außerdem sollten Lehrkräfte FFP2-Masken tragen. Försterling kritisierte erneut fehlende Luftfilteranlagen. Nach Angaben der Landesregierung wird die Schutzausstattung der Schulen mit mehreren Förderprogrammen unterstützt - sowohl für Masken als auch für Luftfilter. Zudem könnten sich auch geimpfte und genesene Schüler im Rahmen der bereitgestellten Testkapazitäten freiwillig testen lassen, wenn die Kapazitäten es zulassen, heißt es.

VBE fordert Notfallpläne

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatte zuvor bereits Notfallpläne für Schulen gefordert. "Es droht den Schulen ein massiver Personalausfall durch Quarantänemaßnahmen. Hier braucht es mehr als ein paar Tage zusätzlicher Tests und Maskenpflicht", sagte der VBE-Landesvorsitzende Franz-Josef Meyer am Mittwoch. "Die Schulleitungen brauchen Handlungsanweisungen etwa in Form eines Stufenplans, wie bei hohen Infektionszahlen und fehlendem Personal zu verfahren ist."

Lehrerverband fordert Blick auf die Corona-Lage

Oberstes Ziel müssten sichere Schulen sein, hieß es vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte. "Der 'Niedersächsische Weg' mit täglicher Testung in der ersten Schulwoche ist beileibe kein hundertprozentig sicherer Weg", teilte der Verband am Mittwoch mit. Es müsse möglich sein, je nach regionaler Corona-Lage auch andere Unterrichtsformen neben dem Präsenzunterricht nutzen zu können wie kleinere Lerngruppen, Wechselunterricht oder Distanzunterricht als letztes Mittel.

Schulbetrieb auch bei hohen Infektionszahlen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte sich am Mittwoch klar für Präsenzunterricht ausgesprochen. Für Kinder und Jugendliche seien Schulen die sogenannte kritische Infrastruktur und systemrelevant - für sie müsse der Schulbetrieb auch bei hohen Infektionszahlen abgesichert werden, so Tonne. Zuvor hatten die Kultusminister der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten und den Kurs offener Schulen bestätigt. Allerdings sei es notwendig, "die Booster-Impfungen für Lehrkräfte weiter voranzutreiben und die Quarantäneregeln mindestens für Lehrerinnen und Lehrer mit Drittimpfung deutlich zu verkürzen", sagte der Minister.

Medizinische Masken auch für Kinder unter 14 Jahren

Schülerinnen und Schüler müssen in der Woche nach den Weihnachtsferien täglich einen Selbsttest vor Schulbeginn durchführen - ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Kinder und Jugendliche. So soll verhindert werden, dass Corona-Infektionen in die Schulen getragen werden. Ab dem 17. Januar soll es wieder wie gewohnt drei Corona-Tests pro Woche geben. Zudem müssen alle Kinder und Jugendlichen im Unterricht eine Maske tragen. Auch für Kinder unter 14 Jahren ist nun eine medizinische Maske verpflichtend, bislang war für sie eine Stoffmaske ausreichend.

Ministerium: Anteil der geimpften Schüler steigt

Laut eines Sprechers des Kultusministeriums sind in Niedersachsen fast alle Lehrkräfte geimpft, viele zudem geboostert. Auch der Anteil der geimpften Kinder und Jugendlichen nehme zu. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts sind in Niedersachsen rund 38.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft - die Kinder-Impfung wird erst seit Mitte Dezember angeboten. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind 65,7 Prozent einmal geimpft, 58,6 Prozent zweimal und 7,3 Prozent geboostert.

