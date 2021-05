Schulen werden wieder voller - Kritik von Lehrern Stand: 09.05.2021 19:02 Uhr Tausende Schüler kehren am Montag nach langer Zeit des Distanzlernens an die Schulen zurück. Lehrer- und Schulleiter befürchten eine Zunahmen von Corona-Infektionen - und fordern mehr Hilfe vom Land.

Florian Reetz vom Landesschülerrat freut sich auf die Rückkehr zurück in den normalen Schulalltag. "Wir alle sehnen uns nach Präsenzunterricht." Viele Schüler hätten ihre Schulen monatelange nicht von innen gesehen. Natürlich müsse immer zwischen Sicherheit und Freiheit abgewogen werde, aber die Schüler bräuchten das soziale Miteinander. Das Land hat entschieden, den Grenz-Inzidenzwert für Distanzlernen von 100 auf 165 hochzusetzen.

Videos 2 Min Corona kompakt: Land überarbeitet Corona-Verordnung Hotels und Campingplätze dürfen in Etappen und unter Einschränkungen wieder öffnen. Außerdem: Fahrrad-Demo in Vechta. 2 Min

Land soll Schulleiter mehr unterstützen

Der Niedersächsische Schulleiterverband hingegen warnt vor einem drohenden Mehr-Aufwand. Wenn wieder mehr Schüler im Unterricht seien, gebe es auch wieder mehr Corona-Fälle und mehr Kontakte müssten wieder nachverfolgt werden, sagt die stellvertretende Vorsitzende Katharina Badenhop. Sie fordert vom Land, die Schulleiter noch besser zu unterstützen.

45 Prozent der Lehrkräfte aller Schulformen geimpft

Der Vorsitzende der Lehrer-Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE), Franz-Josef Meyer, warnt vor einem Schnellschuss. Vieles müsse erst organisiert werden, zum Beispiel der Transport der Schüler. Er rät Schulen dazu, die kurze Himmelfahrts-Schulwoche als Übergang zu nutzen, um den Neustart zu planen. Meyer erwartet vom Land zudem, alle Schulbeschäftigten möglichst schnell durchzuimpfen. Das Kultusministerium hatte am Freitag dazu aktuelle Zahlen veröffentlicht. Demnach wurden bislang fast 90 Prozent der Grundschullehrkräfte mindestens einmal geimpft, jedoch nur 45 Prozent der Lehrkräfte aller Schulformen.

Landeselternrat: Infektionsschutz unzureichend

Der Philologenverband, der vor allem die Gymnasiallehrer vertritt, findet, es müsse noch mehr in den Schulen getestet werden: am besten nicht zweimal sondern dreimal die Woche, solange, bis auch Kinder und Jugendliche geimpft werden könnten. Auch der Landeselternrat ist skeptisch. Wenn der Grenzwert angehoben werde, müssten auch die Sicherheitsstandards erhöht werden, was aber nicht geschehe. Der Infektionsschutz in den Schulen sei unzureichend. Dadurch werde nur begünstigt, dass sich weiter Virusmutationen entwickelten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2021 | 16:00 Uhr