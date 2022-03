Schulen sollen für geflüchtete Kinder ein sicherer Ort sein Stand: 11.03.2022 09:15 Uhr Das Land Niedersachsen bereitet Schulen für die Aufnahme geflüchteter Schulkinder vor. Dazu wurden Infos verschickt. Wichtigste Botschaft: Die Kinder sollen jede Hilfe bekommen, die sie benötigen.

Lehrerinnen und Lehrer sollen auf den Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus dem Kriegsgebiet vorbereitet werden, teilte das Kultusministerium mit. Noch sei nicht absehbar, in welchem Maß geflüchtete Familien in Niedersachsen Schutz suchen werden - und damit auch Integration und Bildung, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Dass es passieren werde, stehe aber außer Frage. Wie die Lage an den Schulen ist und was geplant ist, darüber wird Tonne heute im Landtag informieren.

Schulpsychologen sollen eingeschaltet werden

Eine wichtige Rolle in dem Konzept sollen Schulpsychologen übernehmen: Lehrkräfte können diese Fachleute hinzuziehen, wenn sie Hinweise haben, dass ein Kind möglicherweise traumatisiert ist. Mit den Psychologen können die Schulen dann weitere Schritte erarbeiten, bis hin zu Therapien, hieß es.

Ministerium: Schulen als sicherer Ort

Selbst wenn die Kinder im Krieg keine Angehörigen verloren haben oder sie selbst keine verletzten oder leidenden Menschen gesehen haben, werden viele Schwierigkeiten für die Kinder erwartet - vom Vermissen der Heimat und der Freunde über Sprachschwierigkeiten bis zur ungewissen Lage, wo sie längerfristig unterkommen können. Helfen soll dabei die Schule: Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen sollen sich in der Schule sicher und geborgen führen, wie das Ministerium mitteilte.

GEW: Mehr Stunden für Lehrer und Sozialarbeiter ermöglichen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält den Weg für richtig. Gleichwohl fordert die GEW, dass das Ministerium nun auch schnell ermöglicht, dass etwa Sozialarbeiter und Erzieherinnen oder auch Lehrkräfte Stunden aufstocken können, um zu helfen.

