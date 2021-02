Schule und Kita in Corona-Zeiten: Tonne stellt Agenda vor Stand: 10.02.2021 15:01 Uhr Wie geht es weiter für Niedersachsens Schüler und Kita-Kinder in Zeiten des Corona-Lockdowns? Kultusminister Tonne gibt am Donnerstag einen Ausblick. NDR.de überträgt live ab 12.30 Uhr.

Grant Hendrik Tonne (SPD) will auf der Pressekonferenz seine "10-Punkte-Agenda" vorstellen. Darin enthalten ist nach Angaben seines Ministeriums unter anderem ein freiwilliges Corona-Schnelltestangebot für Personal an Schulen und Kitas. Außerdem geht es um Weiterentwicklungen in den Bereichen Distanzlernen und Digitalisierung, um eine Entlastung von Schulleitungen sowie um einen verstärkten Infektionsschutz. Auch Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen stehen auf der Agenda.

Videos 5 Min Homeschooling: Eine Herausforderung für Schüler und Lehrer Der digitale Unterricht läuft besser als im ersten Lockdown. Das Highlight ist dennoch die Zeugnisausgabe - ganz analog. (31.01.2021) 5 Min

Tonne fordert Kraftakt für Schüler und Kinder

Tonne hatte im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche am heutigen Mittwoch einen gemeinsamen Kraftakt für Schüler und Kinder gefordert. "Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown. Die Kontaktbeschränkungen und dass alles an Sport und Hobbys wegfällt, trifft junge Menschen besonders in ihrer Entwicklung", sagte der Minister. Er appellierte an Bund und Länder, gemeinsam zu beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psycho-soziale Belastungen abgefedert werden können.

"Die Konsequenzen dürften für die Kinder immens sein"

Zudem forderte Niedersachsens Kultusminister finanzielle Hilfen vom Bund für Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote, Hausaufgabenhilfe und Corona-Tests für Lehrkräfte und Erzieher. "Wir greifen der Wirtschaft und den Unternehmen zu Recht unter die Arme, da sollte es uns als Gesamtgesellschaft nicht zu teuer sein, die Kinder und Jugendlichen zu stärken und Schaden von ihnen abzuwenden." Er erwarte jetzt mehr Engagement vom Bund, "denn die Konsequenzen wochenlanger Schul- und Kitaschließungen dürften für die Kinder immens sein."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2021 | 14:00 Uhr